I si l’Spar Citylift Girona es classifica per a l’Eurocup?

Tot sembla indicar que l’Spar Citylift Girona quedarà eliminat de les competicions europees. Però, si alguna cosa l’ha caracteritzat en els últims anys, són els seus actes de fe, que l’han portat a ser el principal favorit per aixecar la Lliga Femenina Endesa. Per què no creure que pot aconseguir l’accés a l’Eurocup? “Estem en un moment àlgid, potser no en el millor del curs, però si com per destacar-lo. Hem recuperat el vol i tenim confiança, tot i que hem d’esperar altres resultats. Encara que només existeixi un 1% de possibilitats, buscarem que es faci realitat”, admet Eric Surís, que no sap si podrà comptar amb Sonja Vasic, dubte per unes molèsties, per enfrontar-se al BLMA (20 hores, TVGirona) en l'última jornada. Les gironines necessiten guanyar i esperar la derrota del Dinamo de Kursk, que tres hores abans rep l’Arka Gdynia, cuer i ja eliminat. És a dir, que sortiran a la pista sabent si les possibilitats són reals, o no ho són.

“Tenim la il·lusió per continuar vius, els ànims estan intactes. Serà un partit duríssim i el pavelló és un dels pitjors d’Europa, perquè hi haurà moltíssima pressió en contra nostra. Competir en aquest context ens motiva, però ens exigirà estar al màxim nivell” diu el tècnic de l’Spar Citylift Girona, satisfet per la dinàmica en què es troba el seu equip, que en només sis dies ha pogut derrotar el Perfumerías Avenida, el Famila Schio i el Lointek Gernika. “És una final, també per al BLMA, que es juga el fet de classificar-se per als quarts de final de l’Eurolliga. Depenen d’elles i sortiran a guanyar-s’ho, però farem tot el possible”, finalitza Surís.