Svetislav Pesic renova amb el Barça Lassa

El veterà tècnic serbi Svetislav Pesic continuarà dirigint el Barça Lassa la temporada que ve. L'entrenador de 68 anys i el club han arribat a un acord per ampliar la seva relació contractual una temporada més, després de la bona feina feta des que va arribar per ocupar la plaça que deixava Sito Alonso, acomiadat pels mals resultats. Inicialment el Barça va explorar per tercera temporada consecutiva adquirir els serveis del tècnic del Zalgiris de Lituània, Sarunas Jasikevicius, però en veure que no serà possible la direcció esportiva blaugrana ha preferit mantenir Pesic i tancar la renovació amb prou temps per planificar millor el futur.

Malgrat que el Barça Lassa va ser eliminat pel Baskonia a les semifinals de la Lliga, amb Pesic el Barça va millorar en defensa i va poder guanyar la Copa del Rei. Pesic, el tècnic que va guanyar la primera Eurolliga amb el Barça, l’any 2003, va arribar al febrer al Palau Blaugrana per decisió de Josep Maria Bartomeu, que ha donat suport a aquesta renovació. L’entrenador serbi va rebre una primera oferta de renovació fa dues setmanes i, després d’aconseguir el compromís del club que disposarà de més recursos que enguany per reforçar la plantilla, ha acceptat seguir al capdavant d’un projecte que tindrà especialment el repte de millorar el rendiment a Europa, on aquesta temporada no ha passat de la fase regular.