Víctor Valdés ha decidit retirar-se definitivament del futbol. L'exporter blaugrana, que farà 36 anys aquest mes de gener, ho ha anunciat d'una manera força peculiar: tancant tots els seus comptes a les xarxes socials. El de l'Hospitalet de Llobregat va penjar el dia 1 de gener a la tarda un enigmàtic missatge a Instagram en què es podia llegir: "Gràcies per tot", escrit sobre una fotografia on es veia un camí de terra que arribava fins a l'horitzó.

315x263 Víctor Valdés es retira definitivament del futbol / @vicvaldes1 Víctor Valdés es retira definitivament del futbol / @vicvaldes1

El català va protagonitzar la temporada passada la seva última aventura professional a les files del Middlesbrough anglès, equip amb qui va acabar baixant a Segona Divisió. Un cop confirmat aquest descens, el club anglès i Valdés van acordar la rescissió del contracte que els unia. Al cap d'unes setmanes van aparèixer informacions del possible interès d'equips de Primera Divisió com el Deportivo i el València per contractar l'exporter del Barça, però no es van acabar de materialitzar.

El diari 'Mundo Deportivo' ja va avançar la retirada del porter durant l'estiu i el mateix Valdés sembla haver-la confirmat tancant els seus comptes d'Instagram i Twitter alhora i esborrant tot el contingut que hi havia compartit. Cal recordar que el català ja va afirmar en una entrevista l'any 2015 a la televisió colombiana RCN que quan es retirés "seria difícil trobar-lo". D'aquesta manera, sembla haver complert la seva voluntat.

Víctor Valdés es retira després de 15 anys com a professional, 12 dels quals els va passar defensant la porteria del Camp Nou. Durant la seva trajectòria també va defensar les porteries del Manchester United, l'Standard de Lieja i l'esmentat Middlesbrough. En el seu palmarès destaquen els sis títols de Lliga, les tres Champions, les dues Copes del Rei, les dues Supercopes d'Espanya i els dos Mundials de Clubs aconseguits amb el Barça. Amb la selecció espanyola va aconseguir un Mundial i una Eurocopa.