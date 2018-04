Tebas: "S'hauria d'aplicar el 155 dins del Wanda en cas de xiulada a l'himne"

Javier Tebas, president de Lliga de futbol professional (LFP) en declaracions a Eldebatedehoy.es , ha parlat sobre una possible xiulada a l'himne espanyol a la final de Copa, afirmant que "jo no sé si hi hauran sancions econòmiques. És que la Copa del Rei no és de La Lliga. Jo sempre he manifestat que s'hauria de sancionar, fins i tot arribar, per què no, a suspendre un partit, però com que no es legisla en aquesta direcció...S'hauria de canviar la llei, hauria de aplicar-se el 155 dins l'Wanda Metropolitano en cas de xiulada".

A més, Tebas ha afirmant que "La provocació independentista és molt anterior a l'1 d'octubre, és un dels problemes que la política espanyola no va analitzar que venia des de fa anys. El debat famós de si el Barça i els equips catalans jugarien fora de la Lliga el portem vivint fa temps. Tot el que ha passat després -que hi hagi gent a la presó- no m'ha sorprès, era el més lògic. Els que ens dediquem al món del dret sabíem que no quedava una altra; si un fa una maldat, ha d'acabar on ha d'acabar. Sempre hem defensat que la Llei de l'Esport era molt clara en aquest aspecte i que no era possible que els equips catalans poguessin jugar fora de la Lliga ni tampoc que nosaltres ho admetéssim. Com a tema personal, també ho he manifestat públicament, no entenc a Espanya sense Catalunya ni a Catalunya sense Espanya, perquè la meva mare és catalana, tota la família de la meva mare som catalans i ens considerem catalans dins el territori espanyol. El Barcelona és una mica víctima de l'època de Joan Laporta, en la qual es va identificar moltíssim amb la política i amb l'independentisme, i ha estat difícil que es pugui sortir d'allà".