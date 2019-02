Wu Lei atreu les mirades de la Xina a la Ceràmica

Quan l’Espanyol va anunciar al mes de maig l’acord de patrocini tècnic amb Kelme, tenia molt present la capacitat de distribució que té l’empresa alacantina, que compta amb un poderós aliat en un mercat en què l’Espanyol vol tenir un fort impacte mediàtic, la Xina. Jinjiang Yuanxiang Garments Weaving, un gegant asiàtic que controla molts punts de distribució, és des de fa uns mesos una peça més en l’engranatge que està construint l’Espanyol, que aquest migdia (12 h, BeIN LaLiga) podria batre rècords d’audiència a la Xina en el partit que ha d’afrontar.

En les primeres 48 hores després de ser anunciat com a nou jugador de l’Espanyol, a la Xina es van comprar més de 2.000 samarretes amb el nom de Wu Lei, una superestrella al seu país, on més de 2,5 milions de persones van veure en directe la presentació (i això que allà era de matinada). El club blanc-i-blau va xifrar en 350 milions l’abast de persones a qui podia haver arribat la repercussió mediàtica pel seu fitxatge. El creixement de més de 373.000 seguidors a les xarxes socials xineses del club (Weibo, WeChat, TikTok, Dongqiudi i Toutiao) n’és un exemple. Wu és l’últim pont que ha establert l’Espanyol amb la Xina, en un moment clau, dues setmanes després que la lliga espanyola i la Superlliga xinesa hagin establert un acord de col·laboració durant els pròxims quatre anys. Els blanc-i-blaus, que busquen nous socis capitalistes a la Xina, se’n beneficiaran ben aviat.

I és que, tot i que aquí el Vila-real - Espanyol serà vist com una lluita per allunyar-se del descens, a la Xina ja és un partit marcat al calendari amb vermell perquè pot significar el debut de la seva superestrella, que ja té el vistiplau mèdic i la burocràcia en regla. S’entrena amb un traductor, però vol parlar al camp. L’aventura de l’únic xinès que ha jugat a la Lliga, Zhang Chengdong, només va durar un partit al Rayo. Ara Wu Lei espera respondre demostrant, com va dir, que els xinesos poden fer-ho bé al futbol europeu. L’Espanyol i Rubi el necessiten.