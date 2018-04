Zidane: "Ens tenen una mica de mania. M'indigna que es parli de robatori"

Zinedine Zidane, tècnic del Reial Madrid, ha assegurat que està "indignat" després d'escoltar la paraula "robatori" per definir el pas a les semifinals de la Lliga de Campions amb el penal en l'últim segon del partit davant el Juventus. "Cadascú pot opinar si hi ha penal o no, però estic indignat quan la gent parla de robatori. El que estem fent molesta a molta gent i això no ho podem canviar. Jo defensaré als meus, que han fet un partit enorme i sens dubte mereixíem passar ", ha opinat.

"Veig normal que es pugui pensar que no era penal, però dir que és un robatori...i no només passa aquí, veure també la premsa estrangera et fa pensar. Ho vam fer molt bé i al final estem en semifinal. No contestaré a jugadors, però no em podeu parlar de robatori ".

"Una mica de mania ens tenen, però al final no podem fer res. No podem passar del partit d'anada de la Juve de ser el millor equip a ara un equip que ha robat. És dalt o baix i jo mai sóc així, estem sempre en el medi pensant que els dos partits els vam fer molt bé, que mereixíem guanyar i el que es diu no és veritat ", ha afegit en la prèvia del partit d'aquest diumenge contra el cuer, el Màlaga.