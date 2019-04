El Barça li pren Jenni Hermoso a l'Atlètic de Madrid

Jennifer Hermoso defensarà els interessos del Barça la temporada que ve. Quan tot just acabem d'entrar al mes d'abril, ja s'ha sabut una de les bombes del mercat de fitxatges: la màxima golejadora de la Lliga Iberdrola deixarà l'Atlètic de Madrid per tornar a vestir de blaugrana. Aquest dimarts ja s'ha filtrat la notícia que el club blaugrana té tancat un acord amb la davantera, que està concentrada amb la selecció espanyola per disputar aquest dimarts un partit contra Anglaterra.

Caroline Hansen, també tancada Des dels despatxos de la Ciutat Esportiva, s'està treballant de valent per confeccionar i millorar la plantilla de la pròxima temporada i ja fa algunes setmanes que s'ha concretat el fitxatge de Caroline Hansen. L'extrem noruega és una de les jugadores més destacades del Wolfsburg i, segons la premsa d'Alemanya, ja ha comunicat al club alemany que no seguirà l'any que ve. L'Olympique de Lió, el PSG, el City i el Bayern Munic eren alguns dels altres equips interessats en fitxar l'atacant de 25 anys. Aquesta temporada ha marcat 6 gols i ha assistit en 21 ocasions en els 17 partits disputats de la Bundesliga. Jugarà el Mundial amb Noruega.

Hermoso va ser una de les peces importants del Barça en el tram final de l'era de Xavi Llorens, entre les temporades 2013/14 (va arribar al mercat d'hivern) i 2016/17. Llavors una trucada temptadora del París Saint-Germain la va animar a fer el salt a França, on només va estar-s'hi una temporada. El 2013 ja havia tingut alguns mesos d'experiència a la potent lliga sueca per jugar amb el Tyresö FF, d'on es va incorporar al Barça al gener.

A França tampoc no va trobar la continuïtat que hauria volgut per rendir al nivell a què ho havia fet a Espanya, i a l'estiu va tornar a trucar a la porta del futbol espanyol. La que més se li va obrir va ser la de l'Atlètic, amb qui està liderant el campionat estatal gràcies als seus 22 gols.

La notícia del fitxatge arriba en el moment decisiu de la temporada: falten quatre jornades per acabar la Lliga i només tres punts separen l'Atlètic del Barça. Aquest cap de setmana, el Barça s'enfronta al Màlaga a casa (dissabte, 18.30 h, Gol), mentre que les matalasseres jugaran a Huelva contra l'Sporting (diumenge, 12 h, Movistar Vamos).