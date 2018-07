Andrea Pereira, un reforç que debilita el màxim rival

Un fitxatge doble. El moviment de mercat del Barça amb l'arribada d'Andrea Pereira compleix les dues funcions: serà un reforç de qualitat que, a més, significarà una baixa molt sensible per al màxim rival, l'Atlètic de Madrid. La central catalana canvia Madrid per Barcelona després de dos anys al club matalasser, on ha guanyat dues Lligues, i serà blaugrana durant les pròximes tres temporades.

"No hi havia millor opció. El Barça aposta fort pel femení, sabem que aspira a tot i torno a casa, que és un motiu important", ha comentat Pereira als mitjans del club. La defensa catalana es va formar a la base de l'Espanyol, on va començar a destacar com una de les jugadores més interessants de la màxima categoria espanyola.

Pereira diu que "ha madurat" a l'Atlètic, sobretot perquè ha après a ser "una mica més agressiva". Té una excel·lent sortida de pilota, tant en conducció, amb passades interiors, com amb desplaçament en llarg, i és ràpida per corregir defensivament.

L'arribada de Pereira augmentarà la competència a l'eix de la defensa, on Fran Sánchez ja disposa de Marta Torrejón, Mapi León i l'acabada d'incorporar Stefanie Van der Gragt, i fins i tot podria permetre al tècnic alterar l'estructura quan no disposi d'una lateral dreta prou profunda. Fabiana no ha tingut continuïtat, per adaptació i lesions, i s'han hagut de reciclar Gemma Gili i Marta Unzué.

El de 'Pere' és el quart fitxatge de la temporada per al Barça, que ja ha tancat les incorporacions de Van der Gragt, Kheira Hamraoui i Pamela Tajonar.