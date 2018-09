El Barça es veu sorprès al Kazakhstan i haurà de remuntar al Mini (3-1)

Tocarà remuntada. El Barça femení s'ha complicat l'accés als vuitens de final de la Champions després de perdre per 3-1 contra el BIIK-Kazygurt a la localitat kazakh de Ximkent. L'únic gol blaugrana l'ha marcat Toni Duggan al segon temps.

A falta de mitja hora el panorama era fosc. Negríssim. Un gol de la georgiana Gulnara Gabelia posava un contundent 3-0 al marcador, després d'un contraatac en què les blaugranes han reclamat falta prèvia a Aitana Bonmatí. El partit ja feia pujada per a les catalanes, que havien marxat al descans emprenyades per un gol de córner que consideraven que no havia de pujar al marcador i que la UEFA ha atribuït a Alexia Putellas en pròpia porteria.

El partit no s'ha televisat i només s'ha pogut seguir a través del minut a minut de la UEFA i del compte de Twitter del mateix club blaugrana, que subratllava el fet que la primera diana local hagués arribat després d'un temps afegit de sis minuts.

540x306 L'ambulància entra per assistir Myasnikova / FCBFEMENI L'ambulància entra per assistir Myasnikova / FCBFEMENI

De fet, les interrupcions al primer temps han sigut constants. Tot just començar, Bárbara Latorre, la més incisiva de les blaugranes per la dreta, ha patit un fort xoc que l'ha tingut fora del terreny de joc alguns minuts. L'escena s'ha repetit diversos cops i fins i tot ha hagut d'entrar l'ambulància per atendre una jugadora local.

Els nervis han afectat un Barça que havia viatjat al Kazakhstan sense Vicky Losada, Marta Torrejón i Lieke Martens, i que al cap de poc de la represa ha encaixat el segon gol, obra de la ugandesa Fazila Ikwaput amb una centrada xut. A les seves botes, el BIIK-Kazygurt encara ha tingut una última ocasió per fer més gran la ferida.

L'únic gol del Barça ha arribat al minut 66, obra de Duggan. Serà el toc d'esperança per a les catalanes, que hauran de guanyar per dos gols o més i mirar de no encaixar en el partit de tornada, que es jugarà al Miniestadi dimecres vinent (18 h).