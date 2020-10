El Barça deixa d'ingressar 200 milions pel covid-19 i tanca el curs 2019-20 amb 97 milions de pèrdues

"No podíem preveure aquesta pandèmia". Així ha començat la seva compareixença el vicepresident econòmic del Barça, Jordi Moix, en què ha anunciat que el club havia deixat d'ingressar 200 milions d'euros i havia tancat el curs 2019-20 amb 100 milions de pèrdues. I no eren les úniques males notícies, perquè per a aquesta temporada també es calcula que els ingressos continuaran anant a la baixa.

La directiva de Josep Maria Bartomeu començava la temporada passada amb l'esperança que podria superar per primera vegada els 1.000 milions d'ingressos (1.047 de pressupostats), però amb la pandèmia veia com quedava molt lluny de poder complir les previsions. Amb el Camp Nou tancat, s'acabaven la venda d'entrades i les visites al museu, i també queien en picat les vendes de samarretes i altres productes de marxandatge. A més, i malgrat poder acabar jugant totes les competicions, alguns drets televisius també anaven a la baixa. El resultat és que només s'han pogut ingressar 855 milions. El club va aplicar algunes mesures urgents, com negociar una rebaixa dels sous dels futbolistes. Tot i així, tan sols va poder rebaixar les despeses, previstes en 1.007 milions, fins a 955. Això significa un resultat net (tenint en compte conceptes financers i impost de societats) de 97 milions de pèrdues.

Una caiguda del 19% del pressupost

El Barça calcula que l'impacte directe del covid-19 ha suposat deixar d'ingressar 203 milions d'euros, aquesta temporada passada, un 19% del que s'havia pressupostat. La part més important correspon al tancament forçós del Camp Nou, que ha implicat deixar de cobrar 47 milions en venda d'entrades i 18 en els tours a l'estadi i al museu (el 26% i el 38% del previst, respectivament). El no compliment d'acords amb els patrocinadors i la impossibilitat de fer una gira aquest estiu ha comportat 37 milions menys d'ingressos. Tancar les botigues ha suposat 35 milions menys de recursos, i els drets de televisió també han caigut en 35 milions.

820 milions de deute El principal deute és el bancari, que passa de 271 a 480 milions

Segons Moix, aquesta falta de liquiditat ha obligat el club a recórrer a les entitats bancàries per aconseguir finançament. Així, el deute amb els bancs ha passat dels 271 milions l'estiu passat als 480 al tancament de l'exercici 2019-20. També han crescut els deutes amb els altres clubs (de 261 a 323). Amb aquests conceptes més els cobraments anticipats, el deute ha passat a ser de 820 milions.

El Barça confia que al desembre hi podrà haver un 25% d'aforament al Camp Nou

"A l'abril ens pensàvem que seria una cosa més passatgera o temporal. Ara veiem que tardarem un cert temps a tornar a la situació d'abans. Es calcula que l'afectació durarà un parell o tres d'anys", ha comentat Moix per justificar que per a aquest curs 2020-21 també es tingui una previsió de baixar ingressos, fins a 791 milions. Però no és segur que s'hi pugui arribar. I és que, entre altres conceptes, s'ha fet el pressupost comptant que el Camp Nou podia obrir les portes al desembre, amb un 25% de l'aforament, i estar al 100% de la seva capacitat a partir del febrer. "És una previsió optimista que no sabem si podrem complir", deia Moix.

Encara no hi ha pressupost de despeses

Ara bé, segons ha afegit el vicepresident econòmic, ara per ara el club encara no té un pressupost de despeses. I és que la directiva està estudiant tots els escenaris per intentar equilibrar els números. Una opció passa per estudiar una rebaixa salarial dels esportistes, principalment els futbolistes del primer equip. Durant la pandèmia ja van acceptar una rebaixa de 42 milions. I ara la junta confia en una nova negociació, amb ells i amb altres actors, perquè l'últim any de mandat de Bartomeu no acabi novament amb números negatius. El pressupost definitiu, doncs, es donarà a conèixer les pròximes setmanes.

"El futur del club no està en perill. El patrimoni és sòlid, però hem de fer una bona gestió" Jordi Moix Vicepresident econòmic del Barça

"El futur del club no està en perill. El patrimoni és sòlid, però hem de fer una bona gestió", ha assegurat Moix. A l'espera que es validin les signatures per tirar endavant el vot de censura –un tema que el vicepresident no ha volgut valorar–, ha posat l'èmfasi en destacar la tasca econòmica d'aquesta directiva. Moix ha començat a comptar des del 2010, quan Sandro Rosell va guanyar les eleccions, per parlar d'uns beneficis acumulats de 193 milions, abans de la pandèmia. "No era factible preveure aquesta situació sanitària. Però, pel fet d'haver generat aquesta guardiola, l'impacte de la pandèmia ens deixa en uns fons propis positius de 35 milions", ha afegit.