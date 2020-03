El Barça, sense acord sobre com retallar el sou als jugadors

La directiva del Barça, liderada pel seu president, Josep Maria Bartomeu, segueix treballant per aconseguir evitar pèrdues milionàries aquesta temporada. La junta, reunida ahir de manera telemàtica, no ha arribat de moment a cap acord amb els seus jugadors de futbol per pactar com es retallen el salari ara que no hi ha partits. Els futbolistes han acceptat retallar-se el sou, però no veuen clares les primeres propostes de la directiva. Les dues parts segueix treballant per arribar a un acord, conscients que la situació es complica si no s’aconsegueix jugar els partits que queden de Lliga i de Champions. La prioritat del club és demanar que es juguin tots els partits, quan sigui, amb públic. Però això dependrà de l’evolució de la pandèmia i de la decisió del ministeri de Sanitat. Bartomeu també parla amb la lliga espanyola i l’Associació Europea de Clubs (ECA) per pactar un full de ruta que puguin seguir tots els clubs a l’hora de retallar sous. Ahir el Bayern de Munic va anunciar que directius i jugadors es retallaran un 20% del sou.

El club també ha iniciat converses amb els seus jugadors de la secció de bàsquet perquè acceptin rebaixar-se el sou mentre es mantingui l’estat d’alarma. Aquesta disminució de salari només afectaria els dies en què hi ha aquesta situació excepcional i no tindria incidència en la resta de mensualitats pactades.

El Barça cedeix les instal·lacions

També ahir el Barça va traslladar a la secretaria de Salut de la Generalitat la seva disposició total a cedir les seves instal·lacions per “col·laborar en el que sigui necessari per ajudar a pal·liar aquesta alerta sanitària”. Per la seva banda, el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) també va posar a disposició de la Generalitat la seva seu central de l’avinguda Diagonal de Barcelona.