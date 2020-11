Rousaud proposa el retorn de Neymar al Barça si guanya les eleccions

Emili Rousaud ha presentat aquest dijous la seva precandidatura a les eleccions del Barça. L'empresari, fundador de Factor Energia, i que havia sigut directiu de Bartomeu del 2015 al 2020, ha aprofitat aquesta primera presa de contacte per desgranar algunes de les línies mestres del seu projecte, que passen, "en aquest ordre, per rellançar l'equip per rellançar l'economia per rellançar el club".

L'empresari ha assegurat que ja té pràcticament tancat el seu equip, tant directiu com de les persones que formaran part de l'estructura del Barça si guanya les eleccions. No ha donat gaires noms propis, al·legant que molts estan encara treballant en altres clubs o empreses. Però sí que ha volgut posar la mel als llavis als socis proposant el retorn de Neymar.

No seria un fitxatge immediat. "Avui, per l'economia del club, és impossible. Proposem que torni un cop acabi contracte. La proposta és reconstruir l'equip el 2021 i el 2022. Això no es fa en dos dies", apuntava Rousaud en l'acte de presentació fet a la Pedrera.

De la resta, només ha parlat de Leo Messi per expressar el seu desig que segueixi al Barça, tot i que condicionant-ho a la situació econòmica de l'entitat, molt tocada per la pandèmia. Rousaud vol que l'astre argentí posi nom a l'estadi (Camp Nou Leo Messi), cosa que hauran de validar els socis en referèndum. Pel que fa a l'entrenador, ha explicat que abans que el Barça fitxés Koeman havia estat movent els fils per dur a Barcelona "l'entrenador d'un dels millors equips del món", sense especificar quin. Aquest tècnic aterrarà al Camp Nou quan s'acabi el projecte de Koeman, que quedaria supeditat als èxits esportius que aconseguís.

La candidatura unitària, sense èxit

Rousaud inicia la cursa en solitari després que no tingués èxit la proposta d'una candidatura de consens, tot i que no ha tancat la porta a aconseguir pactes en el futur, fins i tot renunciant a ser cap de llista "si fos el cas". De moment, almenys mentre dura la precampanya i a l'espera de la recollida d'avals, tots els que aspiren a presidir el Barça ho volen fer en solitari.

El precandidat s'ha desmarcat de la figura de Josep Maria Bartomeu, president a qui va acompanyar del 2015 al 2020, fins que va plegar pel Barçagate. "Sovint discrepava amb ell, fins que vaig plegar perquè s'havien fet coses sense que jo ho sabés. Crec que ha sigut un president important que ha guanyat títols i això mereix un respecte. Cal temps per valorar i analitzar la seva presidència. Penso que s'ha de girar full".

Rousaud espera "ajuntar el millor de Laporta i Rosell, que van dirigir una dècada gloriosa del Barça", i per això ha reunit un "equip transversal, amb homes i dones molt experimentats". Espera fer del club "un exemple de gestió esportiva i econòmica que faci que la gent se senti orgullosa del Barça". "Som el club amb més ingressos i el que té més capacitat de generar-ne. Remuntarem la situació econòmica i amb poc temps tornarem a ser capdavanters", assegurava el precandidat, que es marcava com a repte: "En dos anys tornar a ser el millor a la Lliga i estar entre els 3 candidats a guanyar la Champions".

D'aquesta manera, s'ha convertit en el vuitè precandidat a presidir el Barça. A més d'Emili Rousaud, també han fet l'anunci oficial Agustí Benedito, Toni Freixa, Víctor Font, Xavi Vilajoana, Jordi Farré, Lluís Fernández Alà i Pere Riera. En els pròxims dies s'espera que ho faci Joan Laporta. Mentre que es manté l'interrogant amb Joan Rosell. La partida pot arribar a tenir deu noms sobre la taula.