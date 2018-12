Lió-Barça: Guillermo Amor rebaixa l'eufòria recordant el precedent del Roma

Per si algun aficionat del Barça tenia la temptació de pensar que l'eliminatòria contra l'Olympique de Lió serà fàcil, Guillermo Amor s'ha encarregat de rebaixar l'eufòria i receptar prudència a tots els culers. Per més que l'estadística sigui favorable als catalans, el director de relacions institucionals ha recordat el precedent del Roma de la temporada passada i que en aquest curs el Lió va ser capaç de derrotar el Manchester City de Guardiola a la fase de grups.

"A aquestes altures, pensar que els equips són fàcils és un error. Si hi són, és per mèrits propis. Qualsevol et pot guanyar", ha comentat Amor, present en el sorteig dels vuitens de final. "El Lió és un bon rival i mereix respecte. Són bons futbolistes i la fase de classificació que han fet, en aquest cas contra el Manchester City, ha sigut molt bona".

Amor, que afegia que l'eliminatòria "servirà per saber què vindrà en el futur" a la Champions, ha comparat el Lió amb el que va passar la temporada passada contra el Roma, on el Barça va desaprofitar un 4-1 de l'anada per caure inesperadament als quarts de final: "Amb els francesos és més del mateix. Els respectem moltíssim".