Olympique de Lió: Un llop amb pell de xai per als vuitens de final

Un rival assequible sempre que no se’l menystingui. Aquest era el missatge que volia transmetre el Barça després de conèixer el rival als vuitens de fina lde la Champions. Els blaugranes jugaran contra l'Olympique de Lió i parteixen com a principals favorits per superar l’eliminatòria, tot i que davant trobaran un rival més perillós del que sembla a priori i que va estar disputant el primer lloc del grup al Manchester City de Pep Guardiola. El partit d’anada es disputarà a Gerland el dimarts 19 de febrer i la tornada serà al Camp Nou el dimecres 13 de març.

Els blaugranes es miraven el sorteig amb l’esperança d’evitar els dos rivals anglesos, considerats els més perillosos d’aquesta ronda encara condicionada pel fet que no pot tocar ni un equip de la mateixa lliga ni el que competia amb tu a la fase de grups. Encara que dissimuladament, a la Ciutat Esportiva van celebrar que no els toqués cap d’ells. D’una banda el Liverpool, líder de la Premier i vigent subcampió de la Champions, que jugarà amb el Bayern Munic en el que serà l’eliminatòria més disputada d’aquesta ronda. L’altre era el Manchester United, no tant pel potencial dels red devils, que estan un graó per sota els últims anys, sinó pel que hagués significat el retorn de José Mourinho al Camp Nou. El United s’enfrontarà al PSG, en una elimiatòria també calenta i on els francesos parteixen com a grans favorits par passar ronda.

540x409 Emparellaments de vuitens de la Champions 2018/2019 Emparellaments de vuitens de la Champions 2018/2019

També somreia ahir el Reial Madrid, guanyador de les últimes tres Champions i que jugarà contra l’Ajax, amb la tornada al Bernabéu. L’equip holandès és un històric de la competició amb quatre Copes d’Europa al palmarès, però els últims anys ha vist amb resignació com quedava en un segon terme per la poca competitivitat de la lliga holandesa. Encara que aquesta temporada arriba amb més força, perquè compta amb De Light i De Jong, les dues perles del planter de l’Ajax per les que aspira mig Europa –entre ells, el Barça–, i perquè va ser capaç disputar-li fins al darrer segon la primera posició del grup al Bayern Munic. Ara posarà a prova l’efectivitat europea del vigent campió però que ha perdut Cristiano Ronaldo.

Precisament, el portuguès tornarà a Madrid, però per visitar el Wanda Metropolitano. I és que l’Atlètic de Madrid s’enfrontarà al Juventus, amb l’anada és a la capital espanyola i la tornada a Torí. D’altra banda, Pep Guardiola s’enfrontarà a un rival assequible com el Schalke 04. L’entrenador del Manchester City, a més, té l’avantatge de poder jugar la tornada al seu estadi. De la resta d’aparellaments, el Porto jugarà contra el Roma, amb l’anada a Itàlia, Mentre que el Tottenham –rival del Barça a la fase de grups– jugarà contra el Borussia Dortmund, amb l’anada a Wembley.

Valverde i Amor rebaixen l’eufòria

A l’entorn blaugrana es va veure amb bons ulls que el rival fos l’Olympique de Lió, equip que sobre el paper està un graó per sota del Barça. De totes maneres, no van trigar massa estona els portaveus del club a tirar aigua al vi per rebaixar l’eufòria i demanar prudència, recordant el precedent del Roma de la temporada passada, on el Barça semblava que ho tenia tot fet amb el 4-1 de l’anada i va acabar marxant de la Champions als quarts de final per la porta del darrera.

“No estem en condicions de confiar-nos. Tenim un parell de mesos per centrar-nos en la Lliga i polir unes quantes coses del nostre joc, i sobre tot, arribar bé a aquesta eliminatòria”, explicava Ernesto Valverde, destacant les fortaleses de l’equip de Lió:“Pel que hem pogut veure, l’Olympique de Lió té un gran contraatac. Quan té espais em fa la sensació que és un equip perillosíssim, rapidíssim, perquè es desplega molt bé. Crec que aquí haurem de tenir una mica de compte”.

“A aquestes altures, pensar que els equips són fàcils és un error. Si hi són, és per mèrits propis. Qualsevol et pot guanyar”, afegia Guillermo Amor, present al sorteig dels vuitens de final. “El Lió és un bon rival i mereix respecte. Son bons futbolistes i la fase de classificació que ha fet, en aquest cas contra el Manchester City, ha sigut molt bona”. El responsable de RelacionsInstitucionals parlava en la mateixa línia que l’entrenador, que posava l’accent també en els partits contra el City de Guardiola de la fase de grups, on van aconseguir la victòria a l’Etihad (1-2) i van estar a punt de vèncer també al seu estadi (2-2).

Així ha quedat el sorteig:

Dimarts 12 de febrer / dimecres 6 de març

Roma - Porto

Manchester United - PSG

Dimecres 13 de febrer / dimarts 5 de març

Tottenham - Borussia Dortmund

Ajax - Reial Madrid

Dimarts 19 de febrer / dimecres 13 de març

Olympique de Lió - Barça

Liverpool - Bayern Munic

Dimecres 20 de febrer / dimarts 12 de març

Schalke 04 - Manchester City

Atlètic de Madrid - Juventus