L'Olympique de Lió, un rival de bon record per al Barça a la Champions

Més enllà dels estats de forma actuals, l'estadística diu que l'Olympique de Lió és un bon rival per al Barça. I és que barcelonins i lionesos s'han enfrontat en sis ocasions, però els francesos encara no han aconseguit derrotar el conjunt català. Aquesta serà la quarta temporada que es veuen les cares.

Els dos equips sempre s'han enfrontat a la Champions, i els precedents es concentren en el segle XXI. El més recent va ser el de la temporada 2008/2009, la del primer triplet del Barça. Aquell any es van veure les cares als vuitens de final. L'anada, a Lió, va acabar amb empat (1-1), però a la tornada l'equip que aleshores entrenava Pep Guardiola va passar per sobre dels francesos amb un 5-2 que certificava el pas a la ronda següent.

Una temporades abans, la 2007/2008, els dos equips també es van veure les cares, però en aquella ocasió a la fase de grups. El Barça va empatar novament a Lió (2-2) però va vèncer al Camp Nou (3-0) i, d'aquesta manera, passava com a primer. Els lionesos, segons de grup, acabarien caient a vuitens contra el Manchester United. Curiosament, el United també seria el botxí del Barça, en aquest cas, a les semifinals.

El precedent més antic es remunta a la temporada 2001/2002, també a la fase de grups, on el Barça va guanyar tant a casa (2-0) com a domicili (2-3). Dues derrotes que condemnaven els francesos a quedar eliminats de la Champions. Els catalans, en canvi, van passar com a primers en aquella primera lligueta. També acabarien primers a la segona, tot i que acabarien caient a semifinals contra el Reial Madrid, guanyador final d'aquella Champions.

Curiosament, sempre que el Barça s'ha enfrontat a l'Olympique de Lió a la Champions, o bé els blaugranes han guanyat el títol (2009) o bé han caigut contra els rivals que acabarien sent campions, el Manchester United (2008) i el Reial Madrid (2002).