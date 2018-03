El gen Hegerberg i l’ambició golejadora d’Ada, la ‘killer’ del Lió

Volia ser la més gran i la més forta de casa, però era la petita de la família Hegerberg. La seva germana Andrine explica sovint que això la va fer ser com és ara, una guanyadora, una competidora única i letal. I potser és aquesta la primera raó, primitiva i bàsica, per explicar la força golejadora d’Ada Hegerberg, una de les millors davanteres del panorama mundial. I només té 22 anys. Enguany la noruega ja ha fet 13 gols en quatre partits a la Champions -cinc contra el Medyk Konin polonès i vuit davant del BIIK-Kazygurt del Kazakhstan- i està a una sola diana d’igualar el rècord de la competició, els 14 que van marcar Conny Pohlers (Turbine Potsdam, 2004/05), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík, 2008/09) i Célia Šašić (Frankfurt, 2014/15). Serà la referència atacant de l’Olympique de Lió aquest dijous i la principal amenaça per al Barça (18.45 h, Barça TV) en l’anada de quarts de final de la Champions.

Un pare que entrena la mare

La història d’Ada Hegerberg és ben bé un relat futbolístic familiar, forjat enmig de les abruptes muntanyes de la localitat noruega de Molde. El seu pare, Stein Erik, va ser l’entrenador de l’equip de futbol de la seva mare, Gerd Stolsmo, i els seus inicis tenen a veure amb les pilotades que rebia del seu germà Silas, que ha acabat fent carrera semiprofessional al seu país. Però la seva “heroïna” i el seu “mirall”, com sovint admet, és Andrine, la seva germana.

Per ella va començar a jugar a futbol i amb ella va traçar els primers passos competitius, primer al Sunndal Fotball i després, per mudança familiar, al Kolbotn. Amb 16 anys va fer un hat trick que era un auguri del que s’estava construint a la família. El seu olfacte golejador -millorat per la preparació específica del seu pare i per l’aposta tècnica de la Federació- va cridar l’atenció del gran de Noruega, l’Stabaek, però va durar poc a la Toppserien perquè el 2013 les dues germanes van emigrar a Alemanya per reforçar el Turbine Potsdam. L’esquerra d’Andrine assistia, l’instint d’Ada rematava. “Pot fer gol des de qualsevol posició, és molt perillosa quan té la pilota a prop de la porteria”, descriu la germana. Tota una advertència per a la defensa culer, com ja van comprovar a l’Atlètic de Madrid el curs passat o les internacionals espanyoles de l’Eurocopa 2013. Una adolescent Ada, autora d’un dels gols del 3-1, va posar fi al viatge de la roja, recorda l’exblaugrana Mely Nicolau. “Noruega era una selecció molt jove i a dalt hi tenia una davantera potent, no m’estranya que hagi arribat on és ara”, diu. L’exdefensa celebra el que significarà per al Barça creuar-se en el camí de l’Olympique a Europa, per l’impacte mediàtic i el repte que suposa, però lamenta que sigui un obstacle “tan dur” dins l’objectiu del club de fer camí a la Champions.

La corona europea era l’obsessió de Hegerberg, que n’ha alçat dues de tres des que va fitxar pel Lió el 2014 -quan es va separar d’Andrine, que va anar primer al Göteborg suec i, després, al Birmingham anglès-. Admiradora de la Premier, la 14 lionesa ha après l’ofici de davantera analitzant el joc de Thierry Henry. “Era un jugador fantàstic, un davanter molt complet”. Però l’ambició d’Ada Hegerberg és, ara, que les pròximes killers de l’àrea es fixin en ella.