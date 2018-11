Luis Suárez Miramontes: “Si et venguessis Messi podries construir tres estadis sencers”

Luis Suárez Miramontes (la Corunya, 1935) sempre es fa fotografies quan visita San Siro, on els aficionats de l’Inter no obliden els títols que va guanyar els anys 60 amb el club llombard. Format al Deportivo, Suárez va brillar al Barça, d’on se’n va anar en una època en què el club necessitava diners després de decidir construir el Camp Nou. Suárez encara parla italià amb accent gallec, recordant un futbol ja competitiu que s’estima més que el modern, en què es paguen tants milions.

Sempre sol dir que el tenim una mica abandonat, a Barcelona.

Una mica de raó tinc, oi? A Itàlia sempre he sigut reconegut, però a Barcelona molta gent no sap qui soc. I hi vaig guanyar títols i la primera Pilota d’Or d’un jugador del Barça.

No hi ajuda gaire que una de les noves estrelles del Barça es digui, precisament, Luis Suárez...

A casa es va fer molta broma quan el van fitxar. Ara la gent recorda el cognom de la meva mare per deixar clar de quin Luis Suárez parla. La veritat és que és un gran jugador, els uruguaians sempre han tingut aquest caràcter. Però jo tenia molta més elegància jugant, que quedi clar! Però ell és un golejador de raça. L’han criticat molt, però arriba el partit contra el Madrid i dona la cara.

¿Com arriba l’Inter al partit contra el Barça després de perdre al Camp Nou?

A l’Inter va ser una mica decebedor no poder competir millor quan davant no hi era Messi, però la realitat és que el Barça està molt per davant encara. El Barça és un dels candidats a guanyar el títol i l’Inter encara no. S’està treballant bé després d’anys una mica complicats pel canvi de propietari, però no podem parlar de l’Inter com d’un dels candidats a guanyar la Champions.

Quan vostè se’n va anar, el Barça necessitava diners per pagar el Camp Nou. ¿Si el Barça decidís vendre Messi ara, què passaria?

Que es podrien construir tres estadis! No, és broma. Ignoro quan costa ara tot això, però amb els preus que es paguen pels jugadors, si el Barça decidís vendre Messi la gent estaria disposada a oferir una animalada, més que per a Cristiano... Messi no té preu, és un jugador especial.

Va jugar amb Kubala i contra Di Stefano. Ha vist Pelé, Cruyff, Maradona... On se situa Messi?

És complicat de dir qui era el millor, cada època és diferent. Ara es paguen massa diners, sembla que els diners ho són tot, però per sort tenim jugadors com Messi. El veus jugar i somrius. Messi m’agrada molt més que Cristiano, un gran jugador però que destaca per fer gols. Messi és molt més complet.

A la seva època l’estil del Barça ja era reconeixible. ¿Com ha vist l’evolució del joc blaugrana?

Al Barça sempre han agradat els jugadors que entenen el joc, que cuiden la pilota. Quan era jovenet al Deportivo ja veia que el Barça sempre tenia jugadors de toc. Res del que ha passat és casualitat. Saps que amb el Barça sols veure un estil concret. L’Inter també en solia tenir, més defensiu, molt físic. A mi m’agraden les dues coses, les vaig disfrutar totes dues. Vaig tenir molta sort de jugar als dos equips.