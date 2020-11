La Masia, el remei per a un Barça amb urgències

Va ser més per necessitat que per convicció, però La Masia va treure el cap a Kíev en el vitamínic triomf d’un Barça molt jove i experimental contra el Dinamo de Kíev. Ronald Koeman va voler destacar la frescor del seu equip i va posar en valor “el joc col·lectiu” per davant de les individualitats, però entre la bona actuació de Sergiño Dest i els gols de Martin Braithwaite, dos futbolistes forjats al planter blaugrana van sobresortir a terres ucraïneses: Carles Aleñá i Óscar Mingueza. Tots han desenvolupat tota la seva formació a les categories inferiors del Barça –com els exblaugranes Sergi Sàmper i Martí Riverola– i, degut a l’allau de lesions i l’atapeït calendari de partits, tots dos poden seguir acumulant protagonisme. Especialment Mingueza, que, segons el tècnic neerlandès, “té moltes opcions” de jugar avui contra l’Osasuna (14 h, Movistar LaLiga).

Amb les baixes de Gerard Piqué, lesionat de llarga durada, i Roland Araújo, que encara no està recuperat de la lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta que fa un més que el té fora de combat, tot a punta a que Mingueza repetirà a la posició de central contra el conjunt navarrès. “És un noi jove que fa molts anys que és al Barça, això fa que conegui molt bé els conceptes de com volem jugar. Ha de millorar, com qualsevol altre jugador jove. Només ha jugat un partit amb nosaltres, però ha deixat molt bona impressió i hi ha moltes possibilitats que torni a jugar aquest diumenge”, va explicar Koeman després del bon partit del seu equip contra el Dinamo.

Dest, dubte fins a l’últim moment

Hi ha un altre escenari no previst inicialment que també obre la porta que Mingueza pugui repetir avui com a titular després de debutar dimarts a Kíev. Sergiño Dest arrossega molèsties musculars i serà dubte fins a última hora abans del partit. “No té res seriós, perquè ha entrenat bé, però va acabar cansat després del partit contra el Dinamo i ha tingut algunes molèsties a la cama. Hem d’esperar a demà [per avui] per decidir si pot jugar o no. El que està clar és que no arriscarem. Si no està bé, jugarà un altre al seu lloc”, va explicar ahir Koeman.

I aquest altre podria ser Mingueza. “Té moltes opcions de jugar, també dependrà de com estigui Dest”, va repetir Koeman, que va evidenciar la hipòtesi que el defensor de 21 anys i nascut a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, pugui actuar com a lateral. De fet, una de les primeres vegades que Ronald Koeman va veure en directe Mingueza jugant un partit oficial va ser en la primera jornada del grup E de la Segona Divisió B, a l’estadi Johan Cruyff, que enfrontava el filial amb el Gimnàstic de Tarragona.

En aquell partit, en què el conjunt de Francesc Xavier García Pimienta es va acabar imposat 1-0, Mingueza va disputar els 90 minuts com a lateral esquerre i va actuar com a capità. Koeman, que s’ha deixat veure en més d’una ocasió per l’estadi Johan Cruyff juntament amb el seu segon, Henrik Larsson, per veure els partits del filial, va prendre nota de la seva polivalència. Des de llavors, s’ha convertit en una peça habitual de les convocatòries i de la dinàmica d’entrenaments del primer equip, tot i que la seva presència es va veure temporalment interrompuda per una lesió que va patir a la cuixa. La història de Mingueza és la d’un futbolista estretament vinculat a La Masia. La seva germana, Ariadna Mingueza, també juga al Barça, concretament al filial de l’equip femení. El central és un dels quatre capitans del Barça B, on signa la seva tercera temporada.

Koeman lloa l'esforç d'Aleñá

Qui també coneix a la perfecció la casa és Carles Aleñá. La lesió de Sergio Busquets, ja recuperat, i la decisió de donar descans a De Jong contra el Dinamo li van obrir les portes a la seva primera titularitat del curs. Koeman es nega a parlar del que pot passar al mercat d’hivern –Aleñá, degut a la falta de minuts, el curs passat se’n va anar cedit al Betis, on va participar en 17 dels 20 partits de Lliga, i va ser titular en set–. Amb el sistema de 4-2-3-1, fins ara inamovible, del tècnic neerlandès, Koeman insisteix en la reconversió d’Aleñá com a pivot i el va lloar: “Amb el canvi de sistema, li va costar una mica al principi de la temporada, però està treballant molt per jugar com a pivot”.

El tècnic, que ahir va complir 100 dies a la banqueta blaugrana, no pot donar l’esquena als futbolistes de la casa per aconseguir la “reacció” que desitja a la Lliga.