Mendes s’endú Semedo a la Premier i li fa un favor al Barça

El representant més influent del món del futbol, Jorge Mendes, ha entrat en escena per desbloquejar l’operació sortida a Can Barça. L’agent portuguès, conegut per portar grans figures com ara Cristiano Ronaldo o José Mourinho, manega també la trajectòria professional de Nélson Semedo, a qui va dur al Camp Nou procedent del Benfica l’estiu del 2017, poc temps després que Dani Alves marxés lliure al PSG. Tres anys després, i a instàncies d’Òscar Grau i Ramon Planes, està a punt d’emportar-se’l al Wolverhampton, un club on pràcticament té muntada una sucursal des de fa uns anys, amb un tècnic (Nuno Espírito Santo) i quasi una desena de futbolistes que tenen a veure amb les seves empreses (Rui Patrício, Rubén Neves o João Moutinho, per exemple). Si no es torça res en les pròximes hores, Semedo se sumarà a la colònia portuguesa que hi ha al Molineux Stadium, compartirà aventures amb el català Adama Traoré, posarà a prova el seu futbol en un equip que demostra la competitivitat de la Premier League i, el més important, generarà un traspàs que el Barça necessita urgentment per encarar la planificació d’una plantilla que encara és massa semblant a la de la temporada passada. El carriler deixarà a la caixa una quantitat similar als 30 milions més cinc de variables que va costar en el seu dia. Per tant, si es considera l’amortització de tres campanyes i que el seu salari és l’inicial, la seva sortida serà un bon negoci per al club i una pèrdua no gaire traumàtica en el vessant esportiu.

Si bé Josep Maria Bartomeu va incloure Semedo a la llista dels jugadors que havien de liderar la regeneració de l’equip després del 2-8 contra el Bayern, Ronald Koeman no ha mostrat gaire interès en incloure’l en els seus plans. El tècnic holandès no l’ha posat de titular en cap dels tres partits de pretemporada que ha dirigit fins ara. Al Gamper, ni tan sols li va donar uns minuts a la segona part. La seva aposta per la banda dreta és Sergi Roberto, que torna a iniciar el curs endarrerint la seva posició natural. Ara bé, la marxa de Semedo (sumada a la previsible sortida de Wagué) fa imprescindible l’arribada d’un altre lateral. En aquest sentit, la direcció esportiva fa setmanes que treballa l’opció de Sergiño Dest, que pertany a l’Ajax i també figura en l’agenda del Bayern. Aquest jove holandès amb passaport nord-americà pot jugar de lateral a les dues bandes, fet que també podria arribar a compensar una hipotètica sortida de Junior Firpo. Té un valor de mercat no gaire elevat (18 milions), però en aquests moments sembla més a prop de recalar al campió d’Europa. Les alternatives del Barça si això s’acaba donant són dues. La realista és Emerson Royal, jugador de propietat blaugrana que està cedit al Betis: només caldria repescar-lo pagant una petita indemnització. I l’ambiciosa l’encarna un vell conegut, Héctor Bellerín, més assequible ara que no pas fa tres estius, quan el club va voler repatriar-lo per substituir Alves.

Vidal ja és a Milà

Però si l’arribada d’un lateral era necessària independentment del que passés amb Semedo, tres quarts del mateix passa amb la posició de central, on Koeman només disposa de tres futbolistes en els quals confia: Piqué, Lenglet i Araujo. El neerlandès no compta ni amb Todibo ni amb Umtiti i reclama des que va arribar a la banqueta un esforç per Eric García, que promet repetir la història de Piqué si el Barça el recupera aquest estiu i ell té prou talent i fortuna per convertir-se en el cap de la defensa durant la pròxima dècada. El defensa de Martorell acaba contracte l’any vinent amb el Manchester City i ja li ha dit a Pep Guardiola que no vol renovar, però el club anglès de moment no negocia per sota dels 20 milions. La primera (i de moment única) oferta del Barça ha sigut de 10 milions, així que els pròxims dies, un cop es confirmi l’entrada de liquiditat després de la gestió salvadora de Mendes per vendre Semedo al Wolverhampton, seran decisius a les oficines blaugranes per intentar apujar l’aposta per García.

Ara bé, tal com va dir Bartomeu dissabte, “queda molta feina per fer fins al final del mercat”. I a poc a poc es van tancant carpetes. De fet, Arturo Vidal per fi ja ha volat a Milà per tancar la seva incorporació a l’Inter després que la negociació s’encallés per la falta d’acord en la sortida de Diego Godín, central neroazzurro, al Càller. Finalment, l’uruguaià va camí de Sardenya i el xilè de la capital llombarda, on es retrobarà amb un tècnic que el valora moltíssim, Antonio Conte. La setmana també es planteja decisiva per saber què acabarà passant amb Luis Suárez després que el Juventus hagi refredat el seu interès. O quin ventall de possibilitats hi ha per a Riqui Puig o Aleñá ara que Koeman els recomana sortir cedits per tenir els minuts que no tindran al Barça. I, a tot això, diumenge, estrena oficial del curs davant del Vila-real.