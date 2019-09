Messi es podria perdre tres partits

“No puc trencar-me, no puc trencar-me”. Un cop va notar molèsties en el partit contra el Vila-real, Lionel Messi va tenir por de patir una nova lesió greu i li va dir al fisioterapeuta Jordi Mesalles que la prioritat, més que seguir jugant, era evitar una lesió més greu. L’argentí, que dimecres no va entrenar-se amb els seus companys, pateix una elongació a l’adductor de la cama esquerra i no podrà jugar aquest cap de setmana al camp del Getafe. Per sort no s’ha trencat, però amb aquesta lesió ho tindrà difícil per jugar la setmana que ve contra l’Inter a la Champions. Si els problemes no es curen fàcilment, Messi es perdria en principi com a màxim tres partits, ja que, després de rebre el Sevilla el 6 d’octubre, hi haurà una aturada de seleccions. Messi podria lliurar-se, doncs, de fer el viatge per posar-se a les ordres del seleccionador Lionel Scaloni.

Contra el Vila-real, Messi va jugar el primer partit com a titular aquesta temporada. Aquest estiu va jugar la Copa Amèrica amb l’Argentina i ha viscut una pretemporada atípica. Després de caure a les semifinals contra el Brasil amb polèmica, Messi va tenir vacances i, dos dies abans del Trofeu Joan Gamper contra l’Arsenal, va aterrar a Barcelona provinent d’Eivissa amb Luis Suárez. I el capità va ser l’únic jugador que no va poder disputar ni un sol minut al Gamper, ja que ja tenia molèsties al soli. Però aquelles molèsties es convertirien en una lesió de la qual no rebria l’alta mèdica fins al 16 de setembre. Messi es va perdre les primeres quatre jornades de Lliga i no va tornar als terrenys de joc fins a l’empat al camp del Borussia Dortmund a la Champions, quan va tenir 30 minuts. Després, va jugar els segons 45 minuts al camp del Granada, per finalment ser titular contra el Vila-real. És a dir, no ha disputat encara cap partit sencer.

L’argentí, frustrat, ho sabia quan va parlar amb Mesalles a la banda, prop de Valverde. El programa El golazo de Gol, de la cadena Gol, va mostrar ahir unes imatges del moment en què va dir: “No puc trencar-me, no puc trencar-me”. Messi va acabar acceptant el canvi per prudència després de parlar amb el metge Xavi Yanguas i es va quedar al vestidor al descans. En el seu lloc va entrar un Ousmane Dembélé que, malgrat notar alguna sobrecàrrega, no es va lesionar el dia que tornava als terrenys de joc. Un munt de lesions en un Barça en què, tal com va dir Gerard Piqué, una de les claus negatives ha sigut una pretemporada poc adient per a la preparació física, amb dos viatges molt llargs. Un calendari acabat de complicar, en el cas de Messi, per la Copa Amèrica. El resultat ha sigut començar la temporada amb poques dosis de Messi. I, sense Messi, al Barça tot és més complicat.