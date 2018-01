El Nàpols dubta sobre si Deulofeu encaixaria al seu equip

Amb els dos fitxatges que calia fer tancats, el Barça encara ara els dies clau per vendre o cedir alguns jugadors abans del tancament del mercat de fitxatges. Les negociacions, però, no són fàcils, ja que els jugadors que Ernesto Valverde està disposat a perdre no tenen gaire cartell i, per tant, no deixaran gaires diners a la caixa del club. Ara mateix està decidit que marxarà Javier Mascherano a l’Hebei Fortune xinès a canvi de 10 milions d’euros, però no s’avança bé en els altres casos. El Barça té l’esperança de rebre més de 20 milions per Gerard Deulofeu, però el president del club partenopeu, Aurelio De Laurentiis, va afirmar ahir que encara no han decidit si negociar per Deulofeu o per Verdi, extrem del Bolonya: “Sarri [l’entrenador de l’equip] tindrà l’última paraula en aquest tipus d’adquisicions. Només ell sap el temps que necessitaran per rendir al camp els fitxatges. Verdi seria idoni perquè ja ha sigut entrenat per Sarri, mentre que Deulofeu seria un salt al buit”. Aleix Vidal negocia amb el Sevilla, i Rafinha, amb l’Inter de Milà.

Arda Turan, per la seva banda, confia poder marxar cedit al Basaksehir turc. Ahir el migcampista va criticar a les xarxes el Galatasaray, el club on es va formar i volia tornar, per no negociar per ell. El Basaksehir es faria càrrec del sou del jugador, però el rebria com a cedit, sense pagar traspàs, reservant-se una opció de compra.