Ningú marca més gols que Messi: iguala Gerd Müller

Gerd Müller es va fer un tip de marcar gols amb el Bayern Munic durant la dècada dels 70. Fins a 525 amb la samarreta del conjunt bavarès, i això que al davanter alemany li havien recomanat deixar el futbol pel seu físic quan començava la seva carrera. Va insistir-hi i es va convertir en una de les figures del gran Bayern que liderava Franz Beckenbauer.

Però els rècords de Müller van començar a trontollar a mesura que Leo Messi sumava partits. El 2012, l’argentí va acabar l’any natural amb 91 gols, i trencava els registres que l’alemany havia deixat quatre dècades abans, quan havia fet 85 dianes el 1972, 72 amb el seu club i 13 amb la selecció. A Vila-real, Messi va igualar Müller com a golejador amb un mateix club de les grans lligues: 525 gols cadascú.

Tot i això, segons el mateix Barça, Messi té encara nous reptes. Amb els 18 gols d’aquesta temporada del futbolista de Rosario -14 en Lliga-, l’atacant argentí iguala Müller però té dos futbolistes per caçar. El velocíssim davanter austríac d’arrels txeques Josef Bican va marcar 534 gols amb els seus respectius clubs, principalment el Rapid de Viena i l’Slavia de Praga. I per sobre de tots els futbolistes hi continua havent Pelé, que va celebrar 643 gols amb el Santos. El Barça ja va deixar clar ahir a la seva web que aquests són els nous reptes de Messi.