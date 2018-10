“Ningú ha valorat el fitxatge de Neymar”

“Parlar de la tornada de Neymar és especular. Al futbol tot pot passar, però això és molt difícil”, deia Ernesto Valverde amb expressió de marcar distàncies, pròpia de qui ja les ha vist de tots els colors, comprovant que just abans de rebre el líder en un partit important el nom més pronunciat tornava a ser el de Neymar. “El vaig entrenar ben pocs dies, però ho veig complicat”, deia Valverde, que va veure com el brasiler se n’anava del seu vestidor per cobrir-se d’or a París quan ell feia pocs dies que exercia de tècnic del Barça.

L’aturada de seleccions, dates sempre ideals per fer arribar missatges relatius al mercat de fitxatges, ha provocat un cert enrenou dins el Barça. Les insinuacions de Neymar i el seu entorn sobre la possibilitat de tornar un dia al Camp Nou han generat converses en veu baixa, intercanvis de missatges i enquestes en què la major part del barcelonisme s’ha posicionat en contra de la tornada d’un jugador que va preferir anar-se’n al PSG quan el Barça confiava en ell, i va acabar als jutjats per obtenir el màxim nombre de diners. El nom de Neymar, de bon record dins el terreny de joc, va lligat a experiències dolentes a fora, començant per un fitxatge en què Sandro Rosell va evitar que Neymar fos seduït pel Madrid però amb una operació tan complicada i fosca que va comportar dos judicis. En aquests, per primer cop, el Barça va ser acusat davant un tribunal.

Dins la directiva, de fet, hi ha diversitat d’opinions sobre què caldria fer si realment Neymar s’oferís a tornar al Barça per un preu que no fos una bogeria. El vicepresident Jordi Cardoner, l’únic directiu que sembla disposat ara mateix a presentar una candidatura a la presidència del club un cop plegui Josep Maria Bartomeu, hi va prendre partit en declaracions al programa Aquí amb Josep Cuní, deixant clar que “a la junta del Barça ningú s’ha plantejat la possibilitat de recuperar Neymar; és una qüestió que no es pot respondre perquè ningú l’ha valorat”. Segons diferents mitjans, Josep Maria Bartomeu va sondejar els jugadors del primer equip blaugrana, que continuen mantenint una bona relació personal amb Neymar, sobre una possible tornada del brasiler. Però Cardoner, que en el seu moment va defensar fins a l’últim minut que Neymar no se n’aniria del club, va deixar clar que “va ser ell qui va se’n va anar”: “Una cosa ben diferent seria que nosaltres no haguéssim cregut en ell i ara el volguéssim recuperar, però no és el cas. De totes maneres, si fos el cas, n’hauríem de parlar amb la junta, però fins ara no s’ha donat la situació”. I insinuava que, personalment, ell no seria partidari de fitxar per segona vegada un Neymar que vol deixar el PSG els pròxims anys. Anys o mesos, perquè segons la SER el futbolista tindria un acord amb els propietaris del club francès per anar-se’n l’estiu vinent per uns 220 milions d’euros, una xifra superior a la pagada pel PSG al Barça l’estiu del 2017.

El tècnic del PSG, l’alemany Thomas Tuchel, va afirmar ahir: “No puc dir què farà Neymar l’estiu vinent”, acceptant que el futbolista valorava la possibilitat de deixar el campió de lliga francès. Tal com va publicar l’ARA fa alguns mesos, Neymar va arribar a tenir un acord amb el Madrid sobre com havia de ser el seu contracte si el club blanc l’hagués fitxat aquest estiu. De fet, el Madrid continua sent el principal candidat per fitxar-lo pròximament.