Amb Piqué, el Barça torna a ser el Barça en defensa

L’empat a quatre al camp del Vila-real, amb el gol a l’últim sospir de Luis Suárez, i el fet que el Barça recuperés un punt de manera èpica, van fer que es camuflessin una mica els problemes que va tenir el conjunt blaugrana en defensa. Tot i que els gols no només van ser culpa dels desajustos defensius, l’absència del central barceloní va ser clau perquè l’equip encaixés quatre gols, un fet inèdit en tota la temporada. Al partit contra el Vila-real es podia punxar. Al Camp Nou contra els matalassers, no.

Per això Piqué sí que va jugar ahir, i va demostrar, en els 90 minuts de partit, que és un dels futbolistes que estan més en forma de l’equip. El central va endreçar la defensa, va liderar la sortida de la pilota i va anticipar-se sempre que els matalassers s’acostaven a l’àrea. A diferència de dimarts, ahir el Barça va concedir molt poques ocasions de gol. “L’equip ha estat molt concentrat, no era fàcil contra un rival tan dur”, deia Valverde. I el més destacat va ser que no hi va haver cap acció en què Ter Stegen hagués d’intervenir de manera decisiva: només un xut creuat que va blocar sense problemes. En canvi, el Barça va arribar a xutar 18 cops contra la porteria de Jan Oblak.

Gerard Piqué va complir amb escreix i es va permetre el luxe, a la segona part, de forçar una targeta groga, una falta lateral que va protestar exageradament. Va ser la cinquena, que, ara sí, el deixarà sense jugar el pròxim partit. Però és que el següent rival és l’Osca, a domicili. Un enfrontament contra el cuer i que cau entremig dels quarts de final de Champions. Un altre risc assumible. “Serà clau poder anar a Manchester amb la moral alta”, admetia Valverde sobre la programació de rotacions en una temporada en què “cal anar fent canvis a l’equip” perquè hi ha molts partits. “Amb el calendari que tenim farem rotacions”, va explicar.

Suárez també veu la cinquena groga

Dissabte, a Osca, tampoc hi serà Luis Suárez. L’uruguaià també tenia quatre targetes i va veure la cinquena en la celebració del gol, on es va treure la samarreta. En aquesta acció el davanter, conscient de la situació, va trobar l’escenari ideal per aconseguir l’objectiu que volia. En canvi, qui no va veure la groga va ser Rakitic. El croat, que també en té quatre des de fa setmanes, va tensar la corda amb una agafada de la samarreta i una protesta que no van merèixer càstig de Gil Manzano.