Ronald Koeman: "L'última paraula la tindrà Leo Messi"

Ronald Koeman encara no sap si podrà disposar de Leo Messi per a la final de la Supercopa d'Espanya. "Es va entrenar sol divendres. En principi aquest dissabte s'entrenarà amb l'equip. Veurem si pot jugar, esperem que sí. L'última paraula la tindrà ell, però hem d'esperar per veure si té molèsties o no després de l'entrenament. Tenim esperances que pugui jugar", va dir.

El tècnic va utilitzar la roda de premsa per enviar un missatge optimista: "He llegit que estic descontent i preocupat, però haig de dir que estic bé i content. Sé perfectament les limitacions econòmiques del club. Si no és possible fitxar no és possible. Tirarem endavant amb el que tenim".

Koeman prefereix oblidar el mercat i centrar-se en preparar la final. "És un altre partit per demostrar que hem millorat coses i que som un equip fort que lluita. Ens esperem un partit complicat en què haurem d'estar al nostre nivell. Estem concentrats i hem d'estar-ho perquè el rival és incòmode i va ser efectiu a semifinals. Va merèixer passar la semifinal per moltes coses. Hem d'estar tranquils, confiats i seguir el pla de partit que tenim. No hem d'estar gaire pressionats", va analitzar. El tècnic va posar en valor el trofeu: "Per demostrar que seguim el bon camí és important guanyar coses. Sabem que no és el títol més important, però és un títol i això és important per a qualsevol jugador, per a l'entrenador i per al club".

"No hem de desmerèixer l'Athletic Club, que va fer un gran partit. Ens espera un partit molt difícil. Nosaltres hem d'oferir el nostre nivell contra un gran rival", va explicar per la seva banda Sergio Busquets. El migcampista va analitzar la situació del Barça als despatxos: "Han coincidit moltes coses i la situació del club és complicada, fins i tot límit. També hi ha la pandèmia, que ho empitjora tot. Tots volíem les eleccions com més aviat millor però la prioritat és la salut. No hi podem fer gaire més".