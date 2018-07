Rosell hauria admès la "compra d'un fetge il·legal" per a Abidal en diverses trucades, segons 'El Confidencial'

L'expresident del Barça, Sandro Rosell, admet en fins a quatre trucades telefòniques la "compra d'un fetge il·legal" per a Éric Abidal quan l'exjugador i ara secretari tècnic del club va haver de sotmetre's a un trasplantament d'aquest òrgan pel tumor que tenia el 2012, segons informa 'El Confidencial'. En aquell moment es va explicar que el donant del fetge havia sigut un cosí del jugador francès del Barça que es deia Gerard.

El portal web avança que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van interceptar les converses de Rosell en el marc de la investigació pel suposat blanqueig de capitals (per aquests fets l'expresident blaugrana ja fa més d'un any que està en presó preventiva) i les va remetre a la titular del jutjat d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela. La jutge ha considerat que les proves podrien demostrar que Rosell va incórrer en un delicte de lesions per tràfic d'òrgans i ha obert una peça separada al cas.

Segons 'El Confidencial', en les escoltes telefòniques del 2017 Rosell parla amb un home anomenat Juanjo, i amb un altre número de telèfon l'expresident del Barça admet la "compra d'un fetge il·legal" per al jugador francès i també se'n desprèn que explicar que el donant era un cosí va ser un muntatge que es va vendre a la premsa. La conversa arrenca quan Rosell rep una trucada d'una persona que vol comentar les declaracions d'Abidal després de marxar del club molest amb Rosell. L'interlocutor diu: "Sandro, és que va contra nosaltres [Abidal, s'entén]. A aquest tio li vam comprar un fetge il·legal". I l'expresident del Barça li respon amb un "ummm". "Vam vendre que era del cosí, que era del cosí. Li vam pagar dos anys de contracte, el que li quedava", segueix l'interlocutor, i Rosell assenteix.

Dies més tard, l'expresident blaugrana va rebre una nova trucada en què una persona identificada com a Juanjo li explica que ha tingut "una conversa interessant amb Abidal", a qui qualifica d'"un grandíssim fill de puta". L'interlocutor relata a Rosell que el jugador francès li havia demanat que li transmetés que "s'havia portat molt malament amb ell" i li explica què li va respondre: "Mira, Abi, si estàs aquí parlant amb mi és perquè tens un fetge nou". Pel que es desprèn de les escoltes, Abidal va contestar que no i l'anomenat Juanjo va dir-li: "Si no ho entens, és que no entens res de la vida".

La defensa de Rosell manifesta que "no té coneixement dels fets"

La defensa de l'expresident del Barça ha manifestat aquest matí que "no té coneixement d'aquests fets". "Ni de si són certs, ni de quin jutjat instrueix el cas, ni per què no es té coneixement d'aquest cas fins un any més tard", afegeixen. "En qualsevol cas, imaginem que aquesta informació serà desmentida pel mateix hospital. És del tot estrany pensar que es pot comprar un fetge il·legal i trasplantar-lo en un hospital públic, com és l'Hospital Clínic", apunten.

Tant des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com des de la defensa de Rosell asseguren que la jutge Lamela va enviar el tema a Barcelona, més concretament al jutjat d'instrucció número 28. Aquest jutjat va rebre fa poc més d'un any "una inhibició per part de l'Audiència Nacional en relació a uns suposats fets delictius que implicarien Sandro Rosell en la compra il·legal d'un òrgan", segons el TSJC. El jutjat va practicar un seguit de diligències que "no van permetre definir cap fet il·lícit o penal ni el suposat autor o autors" i asseguren que, per tant, "amb informe favorable de la fiscalia, es va acordar arxivar les diligències a principis d'aquest 2018".

En declaracions a 'El món a RAC1', Pau Molins, advocat de Rosell, ha dit que està "molt sorprès per la informació i estranyat relativament" perquè cada vegada que la defensa de l'expresident del club blaugrana presenta un recurs a l'Audiència Nacional "convenientment es filtren notícies d'aquesta màfia que hi ha a la policia quan els convé retratar Sandro Rosell com una bèstia".

Molins ha indicat que ell no ha pogut contrastar aquesta notícia amb Rosell i que, de fet, ell no sap res d'aquesta notícia. "Això és relativament fàcil d'investigar. Si és veritat que hi ha hagut aquesta conversa i que la jutge Lamela ha obert una peça separada i que l'ha enviat al jutjat de Barcelona, això el jutjat en un mes ho té investigat... Van al Clínic i pregunten d'on han tret aquest fetge. Estic segur que el Clínic no s'ha avingut a fer una cosa així, tampoc el Sandro". El Clínic, consultat per l'ARA, indica que l'hospital ha revisat tota la documentació, que "ha complert amb tots els protocols" i que no farà cap comunicat al respecte.

"Jo no he sentit aquesta conversa, no hi he tingut accés. Però segons el que he llegit, el Sandro Rosell no diu res, no obre la boca, ho diu tot el tal Juanjo, que no sé qui és. El Sandro no explica res, segons la transcripció", ha afegit l'advocat, que ha indicat que encara no té constància que cap jutjat estigui investigant aquests fets.

"Per a mi és inexplicable el que està passant. Celebro que els presos polítics estiguin venint cap a Catalunya, però ¿per què el Sandro Rosell no és aquí, quan porta el doble de temps que els presos polítics?", ha conclòs Pau Molins.

Un altre dels advocats de Rosell, Andrés Maluenda, ha dit a 'El matí de Catalunya Ràdio' que el que s'ha publicat és "un informe de fa un any". "I surt ara, no en sabíem res, no hi ha cap jutjat que ho investigui, i que es digui que el Clínic ha fet una cosa així sembla increïble", ha afegit. Maluenda ha indicat que han parlat amb Abidal i que han decidit que "cada part parli per si mateixa". Per la part blaugrana, el club explica que ha parlat del tema amb Éric Abidal i que ell ha desmentit els fets. Els portaveus també neguen que el club estigués implicat en cap acció il·legal en relació al trasplantament de fetge del defensa francès.