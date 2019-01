Segueix el cas Denis a set dies del tancament del mercat

El comptador del mercat d’hivern marca set dies fins que s’acabi. Sense tenir en compte el fitxatge de Frenkie De Jong, ja que és per a la temporada vinent, el Barça ja ha tancat aquest mercat hivernal la sortida de Munir al Sevilla a canvi d’un milió d’euros, el mateix que ha invertit en la cessió de Kevin Prince Boateng, que, juntament amb Jeison Murillo, són els dos reforços que han arribat per al que queda de temporada.

Si no hi ha cap sorpresa, amb l’arribada de Murillo i Boateng la carpeta d’entrades hivernals està tancada, mentre que a la de sortides hi ha un cas pendent de resoldre i el temps s’acaba: és el de Denis Suárez. El gallec volia abandonar el club aquest gener a la recerca de minuts i el Barça li havia obert la porta a marxar. A priori, l’equació semblava senzilla, però la situació de Denis ara mateix està enrocada. El principal desig del jugador seria sortir cedit a l’Arsenal que entrena Unai Emery, però el Barça preferiria un traspàs i ingressar una xifra que podria rondar els 20 milions, una transacció que el club londinenc no valoraria, mentre que clubs de la lliga espanyola com el Betis i el Sevilla estarien disposats a negociar, però són destins que no sedueixen tant Denis com l’Arsenal.

Una de les condicions que el Barça hauria plantejat al gallec per deixar-lo marxar cedit és la renovació, ja que acaba contracte el juny del 2020 i a partir del gener de l’any vinent ja podria negociar lliurement el seu destí i el Barça perdria l’oportunitat d’ingressar diners amb un traspàs. Denis, però, no accepta les condicions ofertes pel club i és probable que s’acabi quedant amb un rol encara més residual.