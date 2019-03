Valverde: "Sempre m'he sentit respectat al Barça"

En la prèvia del Barça-Espanyol d'aquest dissabte (16.15 h, BeIN La Liga), Ernesto Valverde ha recordat la importància de guanyar per fer un gran pas per assegurar la Lliga, que pot ser "clau". Però ha admès que contra els blanc-i-blaus el que es juga és un derbi, "en què les connotacions són diferents i les diferències a la taula no importen". El Barça obre una setmana de tres partits de Lliga, en què Valverde ha admès que hi haurà canvis, però que també es veuran depenent de com avanci cada dia. El Txingurri també ha explicat que sempre s'ha sentit "respectat al Barça", més enllà que les coses vagin pitjor o millor.

Ernesto Valverde ha anunciat la llista de convocats, en què ha entrat Luis Suárez, que va acabar l'últim partit del Barça, contra el Betis, lesionat amb un esquinç al turmell. Ha quedat fora de la llista Jasper Cillessen, per unes molèsties al maluc esquerre.

El tècnic blaugrana també ha parlat de les molèsties al pubis de Leo Messi, que li van impedir jugar el segon partit d'aquesta aturada de seleccions amb l'Argentina. "Fa temps que sabem que Messi té molèsties en aquesta zona, des d'abans de Nadal, el cuidem i el vigilem. Aquí estem tots connectats, amb els fisioterapeutes, els preparadors físics... i sabem com està cada jugador en cada moment", ha admès Valverde. Pel que fa a l'estat anímic de l'argentí, que va perdre 3-1 contra Veneçuela: "El veig tranquil, abans d'anar amb la selecció va oferir un recital contra el Betis. Amb la selecció va perdre un partit, són coses que passen al futbol. Jo el veig bé".

Pel que fa a Ousmane Dembélé, que continua lesionat, el tècnic ha admès que no volen "córrer en excés ni prendre riscos", però que s'espera el seu retorn en "una setmana o setmana i mitja". El Txingurri va tenir una conversa amb Philippe Coutinho abans de jugar contra l'Olympique de Lió, en què van parlar "de corregir alguns aspectes del joc". Però, en tot cas, creu que el brasiler "té un gran potencial" i n'esperen "molt d'ell". Respecte als futuribles jugadors que podrien arribar al Barça i també dels que se'n podrien anar, Valverde ha dit que "estan al marge de totes aquestes hipòtesis", que ja hi estan "acostumats" i que no afecta els futbolistes.

Valverde també ha lloat l'Espanyol de Rubi: "M'espero la millor versió de l'Espanyol. És un equip que vol tenir la pilota i amb jugadors perillosos, com Borja Iglesias, que crec que ha sigut un gran fitxatge aquesta temporada. No sé si Rubi farà alguna variació tàctica: si la fa, ja ens hi adaptarem". "Sé que Rubi prepara molt bé els partits", ha conclòs.