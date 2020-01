Setién: "A Eivissa em vaig endur un ensurt important"

Quique Setién viurà aquest dissabte (16 h) la seva primera gran prova de foc a Mestalla des que és entrenador del Barça. "El València ve de perdre l'últim partit i això farà que estiguin més estimulats, però més enllà d'això sempre m'espero que els rivals donin la seva millor cara. Serà un partit de molt de nivell, davant d'un equip amb capacitat per atacar i fer mal. Això potser ens donarà més espais que ens els dos partits que hem jugat fins ara, i en volem treure profit", ha valorat el tècnic blaugrana, que també ha explicat que en l'eliminatòria de setzens de la Copa contra l'Eivissa es va endur "un bon ensurt".

"Ja vaig dir a Eivissa que l'equip no va estar bé i que hem de millorar, però contra el Granada vam acabar contents. Vam veure coses, que ja s'havien anat fent abans, que van estar molt bé durant molts minuts", ha afirmat el tècnic sobre el rol de l'equip des de la seva arribada. Sobre la possibilitat de fitxar un recanvi per a Luis Suárez, Setién no ha volgut entrar a valorar el supòsit que la baixa de l'uruguaià condicioni l'opció d'anar a buscar tots els títols: "Les lesions formen part del futbol i es tracta de tenir la millor plantilla per respondre-hi, però no vull entrar en fer suposicions sobre si la baixa d'un futbolista ens condiciona de cara als títols".

Quan li han preguntat si li agradava Rodrigo Moreno, Setién s'ha limitat a dir que "tots els futbolistes bons" li agraden. Rival del Barça aquest dissabte, ha dit que hauria preferit que el davanter no jugués, pel seu alt nivell. Moreno, però, està recuperat i tot apunta que jugarà el partit. El tècnic, tot i destacar que Griezmann no és un nou pur, no descarta que pugui jugar com a davanter de referència. "Davant l'Eivissa va estar francament bé", ha dit sobre el francès, que va marcar dos gols contra el conjunt de Segona B.

Pel que fa al sistema, Setién ha dit que no sempre seguiran el mateix esquema: "Contra l'Eivissa el vam canviar al final del partit. A mesura que avança un partit, segons la manera com volem jugar, desgastem molt el rival; si tenim la pilota nosaltres al minut 80 el rival estarà força cansat. Als jugadors els hem dit que hi ha partits que no els podrem guanyar al minut 10 o 20, però sí al 80. Tenint la pilota, defensant-nos amb la pilota, desgastem el rival".

I, respecte a la pressió postpèrdua, Setién ha insistit que han de treballar amb aquest concepte, vital per a la seva idea de joc i que "han d'ajustar bé": "A vegades anem dos jugadors a pressionar un rival i en queda un altre de lliure. Potser acabem recuperant la pilota, però no hem fet bé la pressió. Això són coses que els futbolistes han d'anar llegint bé, que no són fàcils i que hem d'anar treballant".

Satisfet pel sorteig de Copa

Respecte al sorteig de vuitens de final de la Copa, en què el Barça rebrà el Leganés al Camp Nou a partit únic, Setién ha celebrat que es puguin estalviar el desplaçament: "És una dada favorable a tenir en compte. Ja hem vist com equips de més categoria han caigut en camps d'equips de menys categoria. Poder jugar a casa, treballar durant aquella setmana aquí i estalviar-nos un desplaçament és molt favorable".