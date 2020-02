Setién: "Els xiulets quan Ter Stegen tenia la pilota? És un senyal de la nostra identitat sortir des de darrere"

Després del triomf, Quique Setién ha analitzat un partit que ha definit com a "molt dur". "No era gens fàcil superar la pressió del Getafe, però ho hem aconseguit en força ocasions. Tot i que també és cert que a vegades no l'encertes i l'equip rival també té coses a dir. Ja hem vist que aquest equip del no res et treu un gol. Crec que hem fet 65-70 minuts bons. Llavors a la segona part, quan progressàvem, et feien una falta i havies de tornar a començar i això ens ha alentit el joc. Però crec que som justos vencedors, hauríem pogut fer algun gol més".

El tècnic blaugrana, que ha defensat la participació de Ter Stegen en el joc -"ho seguirem fent així", ha dit- i ha destacat també el nivell físic de l'equip: "Crec que està bé, responent bé en el que demanen les diferents fases d'un partit". Setién s'ha queixat de les nombroses faltes del Getafe: "N'ha fet moltes més que nosaltres [gairebé 30] i nosaltres marxem amb una targeta groga més". Sobre els xiulets quan el porter tenia la pilota: "Crec que tot és producte dels nervis. Perquè el marcador està ajustat i veus que la pilota potser està més a prop de la teva porteria. Això comporta alguns riscos però també molts beneficis. Nosaltres entenem el futbol sortint jugant des del darrere, és una senya de la nostra identitat".

Setién no ha volgut parlar específicament d'Ángel, del Getafe, nom de moda per estar a l'agenda del Barça per quan la Comissió Mèdica de la Lliga doni llum verda al club blaugrana per fitxar un substitut al lloc del lesionat Dembélé: "Tots els jugadors del Getafe són bons jugadors. Entre ell, Mata i Molina l'han passat ja van fer molts gols. Són futbolistes amb molt nivell".

El tècnic blaugrana no s'ha estès gaire sobre un dels altres temes claus derivats del partit, la lesió a l'adductor de la cuixa dreta de Jordi Alba: "No sabem exactament que té. Hem d'esperar". Junior és el seu substitut i Setién hi confia: "Ha d'estar preparat per jugar. Qualsevol jugador que està al Barça ho ha d'estar. Junior potser no té ni l'experiència ni la continuïtat d'altres futbolistes, però si està aquí és per alguna cosa. Confiem que ho farà bé i és un futbolista que ha de seguir creixent".

Bordalás defensa que segueix comptant amb Ángel

José Bordalás també ha parlat d'un dels protagonismes del partit, el davanter Ángel. "És jugador del Getafe a dia d'avui. He parlat amb el president i m'ha dit que no hi ha cap novetat ni res amb Ángel. Comptem absolutament amb ell. És un jugador molt important per a nosaltres, que també ens estem jugant moltes cases", ha dit el tècnic del conjunt madrileny. Abans del partit, en declaracions a Movistar, el president del Getafe Ángel Torres havia afirmat que "ningú del Barça" els havia contactat per parlar d'Ángel. "Té tots els focus sobre ell i se sent observat gràcies al bon rendiment que està donant aquesta temporada", ha afegit Torres.

Bordalás, enemistat des de fa anys amb Quique Setién, des que ell entrenava l'Alcorcón a Segona Divisió i el càntabre dirigia el Lugo, no s'ha saludat amb el seu homòleg blaugrana [com ja va passar la temporada anterior, amb Setíen al Betis]. "Ja vaig dir que quan vas a jugar a domicili és l'entrenador local qui s'apropa a saludar per cortesia. Sempre ho he fet així. Però no hi ha cap tipus de polèmica per part meva", ha conclòs.