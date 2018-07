El TAD manté els quatre partits de sanció a Sergi Roberto

El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha desestimat el recurs del Barça contra la sanció de quatre partits imposada a Sergi Roberto per la seva expulsió en el partit de l'última Lliga contra el Reial Madrid, jugat el 6 de maig al Camp Nou (2-2).

La resolució del tribunal, datada el 6 de juliol i publicada aquest dilluns per Iusport.com, manté les decisions adoptades prèviament pels comitès de competició i apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que van entendre com a agressió i no com a conducta antiesportiva l'acció del blaugrana sobre Marcelo.

"Hem de concloure que les al·legacions de l'actor, atesa l'absència d'imatges o prova gràfica del moment, no arriben a qüestionar la presumpció de veracitat del relat de l'àrbitre. Per tant, necessàriament s'ha d'admetre, com a fet provat, l'acció constitutiva de retret consignada en l'acta arbitral i atribuïda al jugador sancionat", assenyala el TAD.

Sergi Roberto ja va complir els tres primers partits de sanció en Lliga contra el Vila-real, el Llevant i la Reial Societat en l'última jornada, i es perdrà, per aquesta resolució del TAD, el partit de la Supercopa contra el Sevilla, que es jugarà a partit únic el diumenge 12 d'agost probablement a Tànger, malgrat que la RFEF encara ha de confirmar el lloc.