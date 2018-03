Umtiti, un problema central

Tot l’optimisme que es respira al Barça amb el futur d’Antoine Griezmann, el jugador francès de l’Atlètic de Madrid que sembla a un pas de ser blaugrana abans del Mundial d’aquest estiu per un preu d’uns 100 milions d’euros, es transforma en cares llargues quan es parla d’un altre jugador internacional francès -i bon amic de Griezmann- com és Samuel Umtiti. El defensa central blaugrana vol seguir al Barça però les negociacions per millorar-li el contracte no acaben d’anar en la direcció que esperava el club, malgrat que totes les parts, des de la directiva a l’àrea esportiva, coincideixen a afirmar que és prioritari lligar en curt una de les millors operacions fetes en els mercats de fitxatge pel Barça. Però l’exjugador de l’Olympique de Lió sap que el Manchester United està disposat a fer-li una bona oferta per endur-se’l a Old Trafford, cosa que l’ha portat a demanar al Barça una millora del seu sou que es correspongui amb els preus del mercat. Umtiti demana cobrar uns nou milions d’euros nets per temporada, una xifra que el situaria a l’altura de jugadors de pes del club com el seu company Gerard Piqué.

Una qüestió de diners

Umtiti i el Barça mantenen posicions semblants a l’hora d’acceptar que cal actualitzar-li la seva clàusula de rescissió. El futbolista internacional francès, de 24 anys, té ara una clàusula de 60 milions d’euros amb un contracte que acaba el 2021, una xifra baixa que permetria a un club com el Manchester United fitxar-lo si arriba a un acord amb el futbolista. Malgrat que des de l’entorn d’Umtiti es nega al diari ARA que s’hagi parlat amb el club britànic, el Manchester United el té a la seva llista de reforços prioritaris per a la pròxima temporada. De fet, el club està a l’espera de veure si Umtiti i el Barça tanquen o no una millora de contracte que apujaria la seva clàusula per sobre dels 200 milions, una xifra que encara no s’ha pagat mai per un defensa central. El Liverpool, per exemple, va pagar aquesta temporada 85 milions d’euros per Virgil van Dijk, provinent del Southampton.

Samuel Umtiti, convocat aquests dies amb la selecció francesa, va participar aquest cap de setmana en un programa de la televisió francesa TF1 en què havia de respondre preguntes amb un sí o un no. Quan li van preguntar si renovaria amb el Barça, va utilitzar un comodí per no mullar-se. Un comodí que va tornar a utilitzar quan la pregunta va ser sobre si se n’aniria al Manchester United. Al Barça s’hi va voler restar importància.

El Barça, preguntat sobre la qüestió, afirma que són situacions normals en els processos de negociacions d’aquesta mena: “Les posicions sempre solen ser allunyades fins que s’acosten i se signen els contractes”, diu una àrea esportiva que sí que admet que perdre Umtiti seria un problema molt greu, perquè en els plans de Valverde hi ha poder disposar les pròximes temporades del francès al costat de Piqué. El Barça, de fet, fa temps que estudia el mercat per poder incorporar un central aquest estiu, perquè els centrals del Barça B ara mateix no semblen convèncer per fer el salt, Yerry Mina no genera consens i Vermaelen és veterà. Si Umtiti acabés marxant, el Barça hauria de moure fitxa a la desesperada, tot i que el club està convençut que l’exjugador de l’Olympique de Lió no se n’anirà. L’àrea esportiva està en contacte amb el seu germà Yannick, que sol portar aquests afers al futbolista francès. Des del Barça s’accepta que caldrà multiplicar com a mínim per dos el sou del jugador, tot i que no volen arribar a triplicar-lo, tal com demana Umtiti perquè aquesta xifra sí que està disposada a pagar-la el Manchester United.

Fitxar un central

Mentre s’espera el tancament d’un cas que s’allargarà segurament fins abans del Mundial, el Barça analitza els possibles noms que podrien arribar per convertir-se en el tercer central quan Vermaelen, amb contracte fins al 2019, se’n vagi. Amb Yerry Mina encara en fase d’adaptació, els observadors del Barça han vist en directe aquests mesos jugadors com el jove Matthijs de Ligt (Ajax), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Stefan de Vrij (Lazio) i Milan Skriniar (Inter).