Valverde: "El Betis no ha sigut superior però nosaltres els hem regalat el primer temps"

Després de la derrota contra el Betis, Ernesto Valverde ha admès que no han "estat gaire encertats" i ha explicat que han començat el partit bé, però que no han tingut la continuïtat necessària. El tècnic basc ha negat que el retorn de Messi hagi desajustat la pressió coral de l'equip: "No hi té res a veure. El que ens ha passat és que necessitem més frescor per generar ocasions. Al segon temps n'hem generat, però amb el partit trencat ells ens han rematat al contraatac".

El tècnic basc també ha explicat per què creia que encaixaven tants gols: "És una cosa que hem de millorar sens dubte, perquè al primer temps ens han generat molt de perill. Hem d'estar més atents i no perdre el pes del joc. Al segon temps és més normal, perquè ens hem llançat a l'atac i hem corregut el risc que ens fessin contraatacs. Al primer temps ens ha faltat controlar el joc. Al segon hem entrat en una fase d'intercanvi de cops. Al segon temps hem generat molt més que al primer". Valverde també ha explicat l'entrada d'Arturo Vidal per "afegir intensitat" i perquè "té arribada".

Valverde ha insistit que el Betis "ha guanyat el partit al primer temps", però ha negat que hagi sigut superior al mig del camp, sinó que s'ha tractat d'un partit "descontrolat". Valverde també ha argumentat la decisió d'apostar per Malcom i descartar Rafinha: "Creia que seria un partit amb moltes situacions de tres contra tres [el Betis juga amb una defensa de tres i dos carrilers] i que ens seria útil un jugador amb les seves característiques: velocitat, dríbling i profunditat".