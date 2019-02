Valverde: "El Madrid està en un dels millors moments de la temporada"

Encara que Ernesto Valverde sortís a parlar per la prèvia del partit de Lliga contra el València, la majoria de preguntes per a l'entrenador blaugrana eren sobre el clàssic de Copa contra el Reial Madrid. La sort ha volgut que el Barça i els blancs s'enfrontin a la semifinal de la competició del KO. I ho farà contra un equip que està "en el millor moment de la temporada".

"Serà una gran eliminatòria. Dos grans partits que arriben en un moment en què els dos equips estem immersos en la lluita per les primeres posicions de la Lliga i a punt de començar la Champions. És veritat que els dos partits de Copa suposen una càrrega important, però no ens enganyem: són atractius per a la gent i per a nosaltres. Una gran semifinal. Veurem si som capaços de passar a la final", ha dit el Txingurri.

El tècnic ha insistit en el fet que jugar les semifinals contra el Madrid suposarà un desgast extra, tot i que la motivació de jugar el clàssic ho acaba compensant. "El calendari ve sobrecarregat de totes maneres, toqui qui toqui. És evident que aquest partit té un component especial".

"El València està en el millor moment de la temporada"

Sobre el partit contra el València, Valverde ha parlat amb respecte del rival, un equip que considera en la mateixa bona dinàmica que la temporada passada però que havia fallat a l'inici de la Lliga "per falta de punteria". I ara ho ha solucionat. Com el Madrid, Valverde ha dit que el València estava "en el millor moment" del curs.

El tècnic no ha parlat de l'onze inicial tot i que, pels seus comentaris, sembla que no farà rotacions contra el València. "Posarem el millor equip per guanyar. Cal valorar com estan els jugadors després del partit de l'altre dia. Ho veurem a l'entrenament. No ens podem despistar a la Lliga i posarem el millor equip". Un equip en què difícilment hi serà Dembélé, que encara no s'ha recuperat de la lesió al turmell.

D'altra banda, el Txingurri ha parlat de Todibo, el nou fitxatge del club. "Ve amb perspectiva de futur. No estava previst que vingués ara. Però s'ha incorporat perquè vagi coneixent els companys. Vam tenir un moment d'emergència amb dos centrals. Ara en tenim cinc a l'espera d'Umtiti".