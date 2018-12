Valverde: "És absurd que Messi quedi cinquè a la Pilota d'Or"

Abans de la seva compareixença de premsa prèvia al Barça-Cultura Lleonesa d'aquest dimecres, Ernesto Valverde ha recordat la figura de Josep Lluís Núñez: "Voldria mostrar el meu agraïment pel president que més temps va estar en el càrrec de la història del Barça. En l'àmbit més personal, al final de la passada temporada em va enviar una carta molt emotiva felicitant-me per la meva temporada i on em deia que quan em va fitxar per ser jugador no es pensava que anys després acabaria sent entrenador del Barça". Respecte al fet que Messi hagi quedat cinquè a la Pilota d'Or, Valverde ha dit que ho veu "absurd" perquè "Messi és el millor", alhora que ha aprofitat per felicitar al guanyador, el croat Luka Modric.

En la plana més esportiva, Valverde ha afirmat que no tindran un excés de confiança contra la Cultural Lleonesa perquè en l'anada (0-1) ja els hi va costar molt tirar el partit endavant. El tècnic blaugrana també ha dit que espera a poder recuperar jugadors per al partit, perquè hi ha futbolistes com Samper, Cillessen o Vermalen arriben a la cita al final dels seus procés de recuperació. Valverde també ha lloat la figura de Carles Aleñá (que ja és jugador a tots els efectes del primer equip i durà el dorsal 21): "La idea era que a partir del mes de gener estigués amb nosaltres, però amb la lesió de Rafinha ho hem avançat i esperem que el seu rendiment sigui com el que va demostrar contra el Vila-real". Valverde també ha parlat de Lenglet: "És un jugador absolutament fiable en tots els sentits i que s'ha adaptat molt bé. És un gran professional".

Preguntat per la Cultural, el Txingurri espera un "partit dur", ja que en l'anada ja van plantejar un "partit amb molta intensitat": "És un partit definitiu, en el que no ens podem equivocar. Anirem a guanyar i a imposar el nostre estil". Valverde ha afirmat que el partit d'aquest dimecres és un examen i una oportunitat per a tots per als jugadors, no només per als menys habituals. El tècnic basc també ha afirmat que serà un partit ple de canvis, però que no es fixarà en el rol de cap jugador en especial, sinó que el que volen és "anar a guanyar".

Pel que fa als jugadors lesionats, com Sergi Robert o Luis Suárez, Valverde ha afirmat que espera que l'uruguaià estigui disponible per jugar el dissabte el derbi contra l'Espanyol, mentre que ha afirmat que al futbolista català serà difícil veure'l abans del Nadal.

"Hi ha coses que hem de millorar"

Valverde també ha afirmat que l'equip té "marge de millora" i ha recordat el partit contra el Vila.real, en què l'equip va perdre el domini de la pilota durant gran part de la segona meitat. "També hem fet partits molt bons, com contra l'Inter de Milà o el Madrid. Ens hem de fixar en aquests enfrontaments, però la Lliga està sent molt competitiva i és molt complicat guanyar fora de casa", ha volgut recordar també el preparador blaugrana.