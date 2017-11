Valverde: "És absurd que no es faci servir l'ull de falcó"

La polèmica pel gol no concedit a Leo Messi a Mestalla segueix portant cua, fins al punt que ha sigut el tema principal de la conferència de premsa d'Ernesto Valverde a la prèvia del partit de Copa contra el Múrcia, un tràmit contra un rival de Segona B en què els blaugranes tenen un avantatge de 0-3 de l'anada.

L'entrenador ha respost a diverses preguntes sobre aquest tema i ha deixat clara la seva postura: cal ajudar els àrbitres amb la tecnologia, i molt especialment amb l'ull de falcó. "Tenint la tecnologia a la mà, i veient que ja s'utilitza en altres lligues, em sembla absurd que no es faci aquí".

Valverde ha exculpat l'àrbitre -i també l'assistent-, i ha dit que "des de la seva posició era difícil que ho veiés", però ha lamentat que encara no hi hagi cap sistema que pugui advertir el col·legiat que s'ha equivocat. "No pot ser que 40.000 persones sàpiguen que ha sigut gol, menys ell. Que una jugada tan important en un partit que pot decidir tantes coses, que l'àrbitre no ho vegi i ningú li digui res. És absurd".

El tècnic ha explicat com va viure la jugada. "Des de la meva posició no vaig veure si la pilota entrava o no, però amb mig segon vaig saber que era gol. Ho vaig saber perquè Messi el celebrava, perquè la reacció del porter va ser la de pensar que s'havia ficat en un embolic, i perquè la pilota va anar a Montoya i no la volia jugar".

A la sala de premsa de Mestalla, Valverde va tenir un gest d'esportivitat recordant el partit contra el Màlaga al Camp Nou (2-0), en què el primer gol culer va arribar en una acció on la pilota havia sortit prèviament per la línia de fons. "Vaig dir-ho perquè és el primer que em va venir el cap. I abans que ho diguessin els altres vaig preferir fer-ho jo".

I, després, ha fet una última reflexió sobre l'ús de la tecnologia, sigui el VAR o l'ull de falcó. "El que en altres llocs està molt avançat, aquí no ho tenim. I així seguim, i cada any hi ha un episodi d'aquest tipus. L'any passat ja li va tocar al Barça al camp del Betis. Suposo que algun dia ja s'acabarà amb l'ull de falcó o l'ull que sigui. No és qüestió d'un penal, de si hi ha hagut empenta o no. És si la pilota creua o no la línia".

Per tancar el tema, ha considerat que el nivell de l'arbitratge a Espanya "és bo" i que "està al nivell de l'europeu", i no ha volgut entrar a valorar si s'ha de 'posar els àrbitres a la nevera' o no. "Ja en tinc prou amb els meus temes com per dir si els àrbitres mereixen ser castigats o no".

El tràmit de Copa

Sobre el partit d'aquest dimecres al Camp Nou contra el Múrcia, Valverde ha reconegut que farà un onze mesclant jugadors del primer equip que tenen pocs minuts amb futbolistes del filial.

"La idea que tinc és repetir amb algun jugador del filial que fos a Múrcia i amb altres jugadors (del primer equip) que juguen menys. El Múrcia ve ara reforçat, ara està a dos punts del liderat, han guanyat cinc dels sis últims partits i voldran donar guerra", ha comentat el tècnic.

De noms propis, ha parlat de Sergi Roberto i André Gomes, que són ja al tram final de la recuperació. L'entrenador ha obert una petita escletxa perquè puguin jugar ja dimecres a la Copa, tot i que és poc probable i dependria, arribat el cas, de l'últim entrenament d'aquest dimarts. En canvi, sí que s'ha mostrat "optimista" que puguin tenir l'alta de cara al partit del dissabte contra el Celta.