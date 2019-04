Valverde: "No especularem amb el marcador"

Ernesto Valverde ha atès els mitjans abans de la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Manchester United aquest dimarts al Camp Nou (21 h, Movistar Liga de Campeones). El tècnic blaugrana ha valorat el fet que el Manchester United hagi sigut capaç de guanyar a l'estadi del Juventus i del PSG: "No sé quin plantejament faran, però tenim aquestes referències: de quatre partits n'han guanyat tres fora de casa, fent gols als últims minuts. Haurem d'estar atents i crec que cada equip farà el que està acostumat a fer". Preguntat per si han d'anar a conservar el marcador o anar a buscar el gol, Valverde ha dit que seran fidels al seu estil i que sortiran a guanyar el partit, no a especular.

El Txingurri també ha valorat com està Dembélé: "És una possibilitat que surti d'inici, ja ho veurem; dissabte va jugar 60 minuts, es va sentir bé i va anar de menys a més. No sé si està preparat físicament per jugar els 90 minuts, però sí per participar en el partit". El tècnic basc ha insistit que el seu equip es mostrarà "tal com és" i que s'espera un Manchester United que intentarà trobar espai per córrer a l'esquena del seu equip, però que intentarà fer "alguna cosa semblant" als altres desplaçaments que han fet. Valverde també ha parlat del calendari: "Està molt exprimit, però sabem el que hi ha i els vuit equips que quedem a la Champions tenim més o menys el mateix temps per descansar".

Messi ja està bé del tot, perfectament

El tècnic blaugrana ha repartit elogis cap als seus jugadors, com Ter Stegen i Arturo Vidal. Del xilè ha dit que "ho dona sempre tot, ja sigui jugant a Old Trafford o l'estadi de l'Osca, és una garantia per a nosaltres i un jugador fonamental per a mi", mentre que del porter alemany ha destacat la seva "personalitat" i la seva "fiabilitat". Valverde també ha parlat de Leo Messi, que va rebre un dur cop al pòmul a Old Trafford i va descansar contra l'Osca: "Va acabar el partit una mica atordit, però ja està bé, està perfectament".

Respecte al fet que fa tres anys que el Barça no supera els quarts de final a la Lliga de Campions, el preparador blaugrana ha afirmat que no tenen cap por, sinó "molta il·lusió": "Nosaltres som molt bons i ens enfrontem a un altre equip que també és molt bo, ja veurem què passa, però el que tenim és il·lusió, no por". Per acabar, Valverde ha admès que han après de l'experiència del que va passar l'any passat a Roma, però que en un partit de Champions "tot pot passar".