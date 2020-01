Qui acompanya Leo Messi?

Qui li havia de dir al Barça que el dia que faria el millor partit de la temporada acabaria eliminat de la Supercopa. Amb aquesta frustració, el més senzill seria cagar-se en el VAR. Renegar dels dos gols anul·lats, un per una pilota que rasca el braç de Messi i l’altre per un fora de joc tan just que, tot i la línia que van ensenyar per televisió, ni tan sols es distingia. És evident que el videoarbitratge va despistar els blaugranes, però la derrota mereix una reflexió més profunda. Griezmann, sincer, ho va reconèixer a la gespa. “Hem perdut per errors propis”, deia, posant d’exemple que el tercer gol matalasser arriba després d’una pèrdua de pilota seva.

Un altre cop, el Barça va tornar a ensopegar amb la mateixa pedra. 75 minuts fantàstics i 15 per oblidar. Actitud impecable en atac i massa retrets en defensa. Perquè l’Atlètic va disposar de massa transicions per encarar la porteria de Neto. El porter va fer el que bonament va poder, però no és Ter Stegen. Griezmann feia autocrítica i també abaixava el cap Busquets, que uns minuts abans perdia la pilota que significaria el penal i el 2 a 2. La cara de pomes agres quan el canviaven ho deia tot.

Malgrat això, aquest és un partit en què els defensors de l’estil, els que prioritzen el bon joc, no marxen del tot descontents, perquè van veure un Barça atrevit i valent. Una altra cosa és que tingués al camp les peces idònies per guanyar. Pífies al marge, Sergi Roberto va protagonitzar moltes badades al darrere i Piqué va tornar a ser excessivament tou en la pressió, deixant massa espai als rivals. Però ells no són els que tenen més responsabilitat defensiva, perquè Umtiti es va cobrir de glòria amb una actuació que fa plantejar-se si és un jugador per al Barça. Lluny de la seva millor forma, va estar lent quan havia de córrer cap enrere, com si no pogués esprintar.

I, per rematar-ho, una taca més en l’expedient de Valverde. Es tracta d’un entrenador que, si no fos pels jugadors, aquest estiu ja hauria fet les maletes. Veurem fins a quin punt als despatxos nobles són capaços de mantenir la calma i de no prendre cap decisió dràstica durant la temporada. Dilluns hi ha reunió de junta.