Un any dosificant Leo Messi

Fa unes setmanes Ernesto Valverde va reconèixer que no hi havia “cap moment bo per reservar un futbolista com Leo Messi”. El seu rol a l’equip i el seu paper determinant sobre la gespa fan que costi imaginar un Barça competitiu sense que el 10 formi part de l’onze titular. Però el cas és que la temporada està arribant al final i ara és quan es juguen els títols més importants. Amb la Lliga al sac -onze punts d’avantatge respecte del segon i només set jornades per acabar el campionat- i amb l’equip classificat per a la final de Copa, el tècnic i l’ staff són conscients que ha arribat el moment d’administrar els descansos i posar tots els ous al cistell de la Champions. I entre els candidats a les rotacions, Messi és dels primers a la llista. Una estratègia, aquesta, que ha de permetre trencar la barrera dels quarts de final, que havia frenat els blaugranes en les últimes tres edicions de la competició.

Leo Messi, titular a Old Trafford, va acabar el partit contra el Manchester United amb un cop fort al nas. Les proves fetes, primer a Manchester i ahir a Barcelona, van descartar que patís cap fractura a l’envà nasal. Ara bé, tot i que en principi està disponible per jugar a Osca, la previsió és que l’argentí es quedi a Barcelona. Una jornada de descans per agafar forces de cara a la tornada al Camp Nou, on el Barça defensa el 0-1 aconseguit dimecres en terres britàniques.

El partit de dissabte contra l’Osca feia setmanes que estava marcat amb vermell al calendari. Per al cos tècnic, preocupat per l’acumulació de minuts d’alguns titulars habituals, podia ser un escenari idoni per administrar esforços i fer reposar alguns d’aquests futbolistes. A més, s’ha de tenir en compte el problema tècnic que va patir l’avió que portava l’expedició del Barça de Manchester a Barcelona, que va acabar aterrant amb gairebé dues hores de retard. Aquest fet, que condicionava el descans dels futbolistes, va obligar a endarrerir l’entrenament d’ahir, que passava del migdia a la tarda.

Després de guanyar l’Atlètic de Madrid i sense urgències a la Lliga -que sembla que caurà pel seu propi pes-, aquest partit en terreny aragonès encara es relativitza més. Per tant, i si no hi ha una sorpresa majúscula, l’onze titular tindrà alguns futbolistes poc habituals. A banda de Messi, que segurament no entrarà a la convocatòria -o, en el cas que ho fes, començaria a la banqueta-, no hi seran els sancionats Luis Suárez ni Gerard Piqué, que van veure dissabte la cinquena groga. I es preveu que altres jugadors carregats de minuts, com Ivan Rakitic i Sergio Busquets, tinguin descans. Si no tots dos a la vegada, almenys un d’ells. Jugadors com Malcom, Aleñá i Umtiti apunten a la titularitat en un duel en què també poden tenir minuts Prince o Murillo, i en què està previst que reapareixi Ousmane Dembélé, recuperat ja de la lesió a la cuixa esquerra.

Una temporada poc habitual

Si Leo Messi tenia fama de jugar-ho tot, aquesta temporada està jugant menys que mai. I això sense tenir en compte que el 10 no ha participat en els compromisos de la seva selecció fins a l’aturada del març. Messi es va perdre cinc partits entre l’octubre i el novembre per la fractura al braç que va patir en el duel contra el Sevilla, i arrossega des de principis d’any una pubàlgia. Això va provocar que es perdés tots els partits d’anada de les eliminatòries de Copa, i que en l’anada de semifinals, contra el Reial Madrid, no sortís fins al segon temps.

Les dades confirmen que el registre de minuts de Messi és inferior: mentre la majoria de titulars estan acumulant més desgast respecte de la temporada passada, Messi està jugant un 9% menys de minuts en comparació (del 84% al 75% actual). Això, però, no condiciona el seu rendiment, com ho demostren els 43 gols i les 18 assistències en els 41 partits disputats.

L’altre titular que també està jugant menys és Suárez, del 84% al 81%. En canvi, puja un 9% la participació de Piqué (87%) i de Jordi Alba (85%), i un 5% la de Busquets (83%). Una situació alarmant que l’ staff intentarà compensar en aquests últims partits de Lliga.

Però no es preveu que siguin rotacions dràstiques, sinó una administració dels minuts ben calculada per mantenir endollats els jugadors. El model de gestió que proposen Valverde i els seus ajudants passa per garantir que els jugadors tindran descans, però no descans absolut. El tècnic ha trobat el seu esquema base per als grans partits, un onze de gala en què només hi ha dues peces intercanviables: Semedo i Sergi Roberto al lateral dret, i Coutinho i Dembélé a l’extrem esquerre. I el Txingurri considera que els ha de mantenir activats donant-los minuts, ni que siguin residuals, en la majoria de partits de competició.

Valverde va fer servir aquest patró en partits com el del Valladolid, en què va asseure Suárez i Rakitic, i els va fer entrar a la represa per jugar 30 i 15 minuts, respectivament. A Vila-real va passar una cosa similar, amb Messi i Rakitic descansant, per acabar disputant 30 i 15 minuts, respectivament. Jordi Alba, que aquest any s’ha quedat sense recanvi natural al lateral esquerre, és el titular de referència però quan s’ha assegut a la banqueta ha acabat jugant ni que sigui deu minuts, com a Leganés o en el partit de Copa a Sevilla.

El que passarà dissabte al camp de l’Osca, doncs, és només una excepció a la norma. I totalment condicionada pel duel de Champions que hi haurà tres dies després.