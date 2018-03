El Barça ha de remuntar per seguir amb la persecució a l'Atlètic

Ha fregat l'ensurt, un altre cop. El Barça femení estava obligat a guanyar per seguir pressionant l'Atlètic de Madrid al capdavant de la classificació, i a punt ha estat de no poder-ho fer perquè, al davant, s'hi ha trobat un Madrid CFF competitiu i rocós que l'ha posat contra les cordes. Finalment, però, l'1-2 permet a les blaugranes mantenir la persecució pel lideratge i seguir a un punt de l'Atlètic, que va guanyar dissabte a Tenerife.

El Barça ha hagut de patir per vèncer el Madrid CFF, a qui havia golejat a la primera volta a Sant Joan Despí. Però el conjunt blanc, ara, estava en una dinàmica ascendent. De fet, ha donat continuïtat a aquesta bona ratxa i ha arribat a avançar-se en el marcador amb un golàs de Patri Mascaró al poc d'arrencar la segona meitat. Però la reacció blaugrana ha estat immediata i, en la següent jugada, Alexia Putellas ha posat el cap amb força per rematar un córner picat per Melanie Serrano. No s'havien jugat ni cinc minuts de la represa i el marcador ja s'havia mogut dues vegades.

El segon gol, el que ha consumat la remuntada, s'ha fet esperar. Fran Sánchez ha hagut de tirar de Lieke Martens, reservada a la banqueta, i Mariona Caldentey, recuperada després de quatre mesos lesionada. A falta de vint minuts, ha arribat l'1-2, obra de Vicky Losada, que ha recollit una excel·lent passada de Patri Guijarro, ha retallat dins de l'àrea i ha definit amb cama esquerra per batre la portera Paola Ulloa. El Madrid no ha tingut energia per tornar a aixecar el cap, tot i que Geyse, a l'últim sospir, ha fet tremolar Paños amb un intent de recuperació i ha provocat una jugada polèmica que ha embrutat el xiulet final.

L'Espanyol suma tres punts que són mitja salvació

Al matí, a Sant Adrià, l'Espanyol ha aconseguit una important victòria davant el Santa Teresa, que dona marge sobre el descens i apuja la moral del conjunt blanc-i-blau. Letti ha obert el marcador al primer temps i, entre Dominika Conc i Cristina Baudet, han completat el 3-0. L'equip de Joan Bacardit té ara 27 punts i ocupa l'onzena posició, a deu del descens. Té a 8 la Copa de la Reina, que tanca el Llevant amb 35.