S'acaba el calvari de Rafinha

Rafinha ja està a disposició total d'Ernesto Valverde. El jugador brasiler ha rebut aquest dilluns l'alta mèdica i podrà tancar l'any amb opcions de tenir alguns minuts, després de vuit mesos de baixa.

Des que es va lesionar en un Granada-Barça del 2 d'abril del 2017 de la temporada passada, el migcampista no havia tornat a estar operatiu per culpa d'una lesió al menisc que se li ha anat complicant. Rafinha va passar per quiròfan perquè se li practiqués una artroscòpia i ha necessitat més temps del previst per recuperar-se.