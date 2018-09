Les 3 claus del Barça-Osca

Tot i que s'ha avançat en el marcador, l'Osca no ha pogut oferir resistència a un Barça ric en atac que l'ha acabat golejant al Camp Nou i ha ha aconseguit un triomf contundent per 8-2.

L'axioma del primer xut

Contra l'Osca tampoc va poder veure's un Barça que marqués el ritme des de la primera acció. L'axioma que Valverde va intentar insuflar al vestidor d'imposar el to i intimidar des del primer xut del partit segueix sense funcionar aquesta temporada. L'equip va encaixar un cop inicial amb un gol de l'Osca (que va arrencar amb una actitud animada i valenta) que el va despertar de sobte.

540x306 L'Osca comença animat, mirant de sumar efectius a l'atac L'Osca comença animat, mirant de sumar efectius a l'atac

L'ensurt no va durar gaire, perquè al cap de 20 minuts el marcador estava capgirat gràcies la reacció orgullosa de l'equip, però amenaça de ser una llosa que, altres dies, pot pesar més.

Els camins del mig

Ensurt a banda, el Barça va agafar el partit com a banc de proves per lluir la nova versió que insinua: màxima creativitat ofensiva. L'Osca es replegava amb un 4-4-2 que no va poder taponar les diferents alternatives dels blaugranes. L'equip amenaçava per dins i per fora. Dembélé va moure's amb bon 'timing' en zones intermèdies i els laterals van sincronitzar-se bé amb les recepcions de Messi.

540x306 Sergi Roberto desdobla per dins Messi Sergi Roberto desdobla per dins Messi

540x306 Alba rep baix, atrau el salt del migcampista de l'Osca i obra espais a Dembélé, Coutinho i Suárez Alba rep baix, atrau el salt del migcampista de l'Osca i obra espais a Dembélé, Coutinho i Suárez

Quan rebia obert, Sergi Roberto trencava per dins amb puntualitat. Alba també va explorar les diagonals interiors al segon temps.

Trampes en la sortida

El 8-2 va desdibuixar els perills del partit, on es va veure un Osca combatent. La presència de Longo i el Cucho en punta dificultava la sortida de pilota dels centrals, que tampoc podien connectar amb Busquets, vigilat a la base. L'equip va trobar diferents solucions per a aquest problema.

540x306 Longo tapa Busquets Longo tapa Busquets

Al primer temps, l'estructura era una mena de 3-4-3 amb Alba i Roberto a l'alçada de Rakitic i Coutinho, sovint alineats a zona central. A la represa, els laterals esperaven més avall, de manera que arrossegaven marca i obrien escletxes per a Dembélé, Coutinho i Suárez.