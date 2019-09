Les 3 claus del Barça - Vila-real

Amb menys contundència que en els anteriors partits a casa, el Barça ha resolt el partit davant del Vila-real amb una victòria per 2-1, amb gols de Griezmann i Arthur abans del minut 15. Un xut de Cazorla ha complicat les coses abans del descans, però l'equip blaugrana ha resistit.

L'autocrítica dura quinze minuts

Potser perquè l'inici ha somrigut l'equip i no al revés, per primer cop. Potser perquè, des de l'1-0, tot ha sigut més fàcil i encara més al Camp Nou i amb el trident a l'onze. O potser perquè el Barça ha arrencat el partit amb el diagnòstic dels seus errors acumulats al cap: ha redefinit la pressió alta (ha intentat que Suárez i Messi s'esglaonessin), ha enganxat els centrals amb el punta que baixava a rebre, ha tingut més calma en l'inici del joc, s'ha mostrat dinàmic a l'últim terç i ha amenaçat amb xuts llunyans. Arguments suficients per encarrilar el partit.

651x366 Suárez i Messi intenten esglaonar-se, redibuixant l'estructura defensiva en més un 4-4-1-1 que amb dues puntes Suárez i Messi intenten esglaonar-se, redibuixant l'estructura defensiva en més un 4-4-1-1 que amb dues puntes

651x366 Participació de Ter Stegen per trobar superioritat en l'inici del joc Participació de Ter Stegen per trobar superioritat en l'inici del joc

651x366 Piqué salta sobre Gerard Moreno per embrutar-li la descàrrega Piqué salta sobre Gerard Moreno per embrutar-li la descàrrega

Deixar de fer les petites coses

Però el 2-0 ha donat un missatge erroni al Barça. L'equip ha sentit que tenia el partit a la butxaca i que el podria gestionar. Que el podria deixar morir. Sense adonar-se'n, de mica en mica, ha deixat que el Vila-real li anés menjant terreny. La deixadesa dels de dalt ja començava a penalitzar a l'estructura defensiva, les marques no eren tan enganxifoses i en atac tot tornava a estar massa estàtic (només els intents de Sergi Roberto, Griezmann i Junior han trencat la monotonia posicional).

651x366 Sergi Roberto intenta dinamitzar l'atac, amb una ruptura Sergi Roberto intenta dinamitzar l'atac, amb una ruptura

651x366 Sergi Roberto busca la diagonal per obrir una línia de passada a Semedo Sergi Roberto busca la diagonal per obrir una línia de passada a Semedo

Semblava un bri de res, però pel camí els groguets han començat a rondar porteria. El 2-1 s'ha deixat intuir molt abans que Cazorla xutés en l'acció del gol.

Acabar amb tres davanters dinàmics

Que l'avantatge es reduís –i que, a sobre, Messi fos substituït– ha afegit incomoditat a un Barça que s'havia quedat sense energia. A Suárez se li ha acabat la benzina als cinc minuts de la represa i l'atac ha trobat a faltar un '9' més mòbil. Només el coratge competitiu l'ha fet aguantar mitja hora més fins que Valverde ha sacsejat el context amb l'entrada d'Ansu. El trident amb ell, Dembélé i Griezmann, alimentats per De Jong i els laterals, ha permès que el partit s'acabés amb la sensació que arribaria el tercer.