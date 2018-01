Les 3 claus de la Reial Societat-Barça

Habituar-se a l'estadi

Ho havia avisat Valverde a la prèvia: jugar contra la Reial Societat és complicat perquè Anoeta és un camp "molt difícil", la pilota sempre va molt de pressa i el rival no et deixa temps per situar-te. Des del principi et colpeja, t'exigeix, et reclama que tot surti perfecte. I ahir el Barça va trigar més de mitja hora en situar-se. En habituar-se, com havia demanat el tècnic. Les peces inicials no van imposar el que es pretenia d'elles (que Paulinho baixés les pilotes en llarg i Rakitic agafés la segona jugada, per superar la pressió de la Reial) i van anar a remolc d'una Reial angoixant en la pressió i precisa amb pilota.

540x306 Paulinho busca la recepció d'una acció en llarg i Rakitic caça la segona jugada Paulinho busca la recepció d'una acció en llarg i Rakitic caça la segona jugada

Dominar les centrades de la Reial

Sense poder marcar el ritme, el Barça va patir. Era incapaç de trepitjar camp contrari, havia de defensar-se al seu terç i contra aquesta Reial Societat, l'escenari era complex. Amb el 2-0, més. L'habilitat dels locals de moure l'atac de banda a banda va sacsejar un Barça dèbil en les basculacions. La Reial concentrava el joc en la zona de Canales i Odriozola, amb Xabi Prieto deixant-s'hi veure, i des de la dreta centrava. Al segon pal, Willian José i Juanmi van treure els colors a Piqué i Roberto, tous en el marcatge.

540x306 La Reial concentra el joc a la dreta i treu centrada La Reial concentra el joc a la dreta i treu centrada

540x306 Willian José i Juanmi busquen les pessigolles a Piqué i Sergi Roberto Willian José i Juanmi busquen les pessigolles a Piqué i Sergi Roberto

Més profunditat i més desmarcatges

La millora del Barça va anar lligada al gol psicològic de Paulinho, però també a la capacitat que va tenir d'obligar-se als desmarcatges a l'espai. Era al que convidava una Reial que volia viure a dalt i ofegar el joc interior dels culers. L'únic refugi era buscar recepcions a l'esquena. Al primer temps van trobar-ho pocs cops els laterals i només Suárez, en l'acció del 2-1 i habilitat per Paulinho, va treure suc.

540x306 Paulinho tira enrere la línia per habilitar el desmarcatge de Suárez Paulinho tira enrere la línia per habilitar el desmarcatge de Suárez

540x306 Sergi Roberto intenta enviar l'espai que deixa Paulinho, gràcies a com Suárez estira la Reial enrere Sergi Roberto intenta enviar l'espai que deixa Paulinho, gràcies a com Suárez estira la Reial enrere

Al segon temps, Messi va baixar metres per ser ell qui repartís assistències a la carrera dels companys.