Les 3 claus del Sevilla-Barça

El Barça acaba salvant un punt al Sánchez Pizjuán, en remuntar un 2-0 que li era desfavorable a pocs minuts del final. Finalment, 2-2 contra el Sevilla.

El dibuix sense Messi

L'absència de Messi va condicionar el dibuix de Valverde, que va recuperar el 4-3-3 del manual blaugrana, amb Dembélé i Coutinho als extrems, i un triangle amb Rakitic de pivot i Paulinho i Iniesta als interiors. Però, al contrari del que hauria pogut ser lògic, la repercussió no va ser ofensiva. El Barça va patir per ajustar-se en defensa durant la possessió del Sevilla, que li va buscar les pessigolles quan Iniesta saltava a la pressió, perquè entre Paulinho i Dembélé no van tapar bé el Mudo Vázquez a tres quarts.

540x306 Dibuix del Barça, amb un 4-1-4-1 defensiu amb Iniesta saltant a la pressió sobre N'Zonzi Dibuix del Barça, amb un 4-1-4-1 defensiu amb Iniesta saltant a la pressió sobre N'Zonzi

Debilitat defensiva al cor de l’àrea

Tot i que el Barça, animat pel perfil dels seus atacants en un dia sense Messi, va semblar que trobava cert confort en l’anada i vinguda del Pizjuán, va concedir massa contra un Sevilla poderós per les bandes i en la transició. L’acció de l’1-0 ve d’un dos contra un que desborda Sergi Roberto i que acaba amb una centrada mal defensada, amb el Mudo sense vigilar entre quatre blaugranes.

540x306 Debilitat en la referència de les marques defensives a l'àrea Debilitat en la referència de les marques defensives a l'àrea

La necessitat de remuntada va anar exagerant aquests problemes de control d’un Barça excessivament enfocat en atacar. Pocs cops durant el curs s'ha vist un Barça tan desprotegit davant els contraatacs dels adversaris com dissabte a Sevilla. Rakitic, sol al pivot i amb els laterals abocats a dalt, va patir per donar equilibri, mentre que als centrals se'ls multiplicava la feina perquè els andalusos els amenaçaven a la ruptura i en recolzament.

540x306 Problemes per controlar les transicions defensives del Sevilla Problemes per controlar les transicions defensives del Sevilla

L'aura d'invencibles

El partit s'havia posat lleig des del començament, per la sensació d'inestabilitat acumulada. Si era, o no, la idea d'altres duels del curs de gestionar els primers 60 minuts per estovar el matx després, va veure's desmuntat quan el resultat ja exigia una gesta, amb un 2-0 per aixecar. Va sortir Messi i, amb ell, una confiança en l'efecte intimidador de l'argentí per espantar un Sevilla brau.

540x306 L'efecte Messi per remuntar L'efecte Messi per remuntar

El to, però, seguia sent de partit obert, descontrolat, boig. I en aquest context, ja amb Denis i Alcácer a la gespa, van arribar dues accions seguides que van igualar el xoc.