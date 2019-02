Les 3 claus del Sevilla-Barça

Amb tres gols i una assistència, Leo Messi desencalla el partit contra el Sevilla per sumar una gran victòria al Pizjuán per 2-4. El partit ha estat ple de matisos tàctics, amb intervencions de mèrit dels dos tècnics.

La sorpresa de Machín

El partit era a les pissarres, era un creuament de tàctiques. La del Sevilla va matisar una mica el seu pla habitual amb Navas actuant sobre Jordi Alba, Mercado sobre Coutinho i Quincy Promes en un doble rol per defensar Semedo i atacar com a davanter amb Ben Yedder.

651x323 Mercado vigila Coutinho i Navas, a Jordi Alba Mercado vigila Coutinho i Navas, a Jordi Alba

651x366 Navas i Mercado, pendents d'Alba i Mercado Navas i Mercado, pendents d'Alba i Mercado

651x366 Quincy Promes, vigilant la pujada de Semedo Quincy Promes, vigilant la pujada de Semedo

651x366 Quincy Promes, guanyant profunditat amb Ben Yedder en l'atac del Sevilla Quincy Promes, guanyant profunditat amb Ben Yedder en l'atac del Sevilla

Per moments l'equip andalús s'acostava més a un 4-2-3-1 que al 3-5-2 que representa Machín. La fórmula va donar equilibri al Sevilla, que es defensava sense trontollar malgrat que el Barça li buscava les pessigolles amb molts efectius a camp contrari.

Descontrol en la transició

El pla de Machín anava molt més enllà dels duels protectors en fase defensiva: tenia l'ambició de desplegar-se amb ferocitat quan el Barça perdés la pilota. Sarabia va deixar-se veure molt al carril dret, atacant l'esquena d'un Jordi Alba a qui també Navas amenaçava en verticalitat.

651x366 Navas se suma a la transició per generar el 3c2 Navas se suma a la transició per generar el 3c2

651x366 Pèrdua del Barça i desplegament en transició d'un Sevilla molt vertical Pèrdua del Barça i desplegament en transició d'un Sevilla molt vertical

Sumant-hi Promes a l'espai, el Sevilla provocava un partit de transicions que perjudicava molt el Barça. El ritme de partit, tot i que també deixava opcions a Messi i Suárez a la contra, era perillós, i més des del desavantatge al marcador.

Trobar dos contra un a la banda dreta

La lectura de Valverde al Pizjuán va ser excel·lent. Va fer entrar Dembélé i Sergi Roberto per canviar l'energia per la banda dreta, on el Sevilla tenia, a priori, la seva peça més dèbil amb Wöber al carril.

651x366 Dembélé busca el regat en la seva primera acció Dembélé busca el regat en la seva primera acció

651x366 Sergi Roberto condueix i activa Dembélé en duel sobre Wöber Sergi Roberto condueix i activa Dembélé en duel sobre Wöber

El lateral i l'extrem van generar accions de dos contra un per desequilibrar i compensar un atac que, abans, estava coix sense amenaça per la dreta. Machín va haver d'anar ajustant sobre la marxa, però la inèrcia ja era favorable als blaugranes. L'entrada d'Aleñá acaba de potenciar el context per a Messi.

651x366 Es lesiona Wöber i Machín passa a una mena de 4-4-2 Es lesiona Wöber i Machín passa a una mena de 4-4-2