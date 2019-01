Els 400 cops de Lionel Messi per fer història a la Lliga

En francès, l’expressió faire les quatre cents coups vol dir fer-ne un gra massa, anar massa enllà, com el protagonista del film de François Truffaut batejat precisament així. Cada cop que Lionel Messi dona un cop a la Lliga, com sol passar a França, molta gent fa ganyotes de desaprovació, tristos, emprenyats, desesperats. Lionel Messi, que ja fa anys que va convertir-se en el màxim golejador en la història de la lliga espanyola, va arribar als 400 gols en el campionat regular ahir contra l’Eibar. 400 cops en què aficionats i jugadors rivals s’han convertit en víctimes de les malifetes d’un futbolista únic, especial. Tant, que contra els bascos va ser capaç de marcar poc després de rebre un cop ben fort a l’entrecuix, allà on tant mal fa, un cop que el va deixar afectat durant molts minuts. No va ser, de fet, el millor partit d’un Messi que al descans, després de jugar el primer temps sempre rodejat de tres o quatre jugadors de l’Eibar, era el futbolista de camp que menys vegades havia tocat la pilota. Però cada cop que ho fa, cada cop que dona un cop, es fa la màgia en un estadi que s’ha acostumat a somriure amb Messi des que va marcar el seu primer gol un llunyà 1 de maig de l’any 2005, quan va superar Raúl Valbuena. “Van dir-me que hi havia un nano que apuntava bé i vaig descobrir-ho ràpidament”, recordava el porter amb humor fa uns anys a l’ARA.

Des que es va estrenar l’1 de maig del 2005 contra l’Albacete, quan va rebre una assistència del seu amic Ronaldinho per batre el porter manxec amb una vaselina preciosa, Messi ha anat escrivint una llegenda incomparable. Amb 400 dianes, és el màxim golejador de la història de la Lliga, per davant de Cristiano Ronaldo, que en va marcar 311 amb el Reial Madrid; Telmo Zarra, que en va fer 251, i dues llegendes del club blanc, un Hugo Sánchez que va marcar 234 gols en diferents clubs, i Raúl, que va quedar-se en 228. A més, els 400 gols de Messi han arribat en tot just 435 enfrontaments, una mitjana de gairebé un gol per partit. Són unes estadístiques sorprenents. 435 partits que han servit per veure com Messi guanya la Lliga en 9 ocasions, a més de fer-se un fart de rebre premis individuals, com el de millor davanter (9 ocasions), millor jugador (8 ocasions), màxim golejador (5 ocasions) i el de futbolista que ha donat més assistències al final del campionat (4 ocasions). I és que Messi també és el futbolista que més passades de gol ha servit en la història del torneig, amb 162. “Costa dir coses noves, però potser sorprèn la seva regularitat. Gairebé sempre apareix”, admetia Ernesto Valverde.

“És magnífic veure com segueix fent història al seu club. Sempre té la capacitat de donar la cara, sigui quin sigui el partit”, deia al final del partit Luis Suárez. “No el descobrirem ara. Té una capacitat increïble per estar on toca en el moment just. És màgic”, afegia Sergi Roberto, que va encadenar el segon partit com a titular des que va tornar de la lesió.

En total, Lionel Messi porta 575 gols oficials amb la samarreta del Barça. El seu pròxim repte, doncs, és arribar als 600 gols oficials amb la samarreta del Barça, el club que va començar a canviar l’1 de maig de l’any 2005, quan Raúl Valbuena, l’aleshores porter de l’Albacete, va veure passar per sobre de la seva closca la pilota que es convertiria en el primer gol de Messi. El primer dels 400 cops del geni argentí a una competició, la Lliga, en què regna en solitari.