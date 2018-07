Els mundialistes eliminats podrien anar als EUA

La desfeta de la selecció espanyola al Mundial modificarà en part els plans del Barça, perquè alguns dels futbolistes convocats amb Espanya, com Piqué, Jordi Alba i Sergio Busquets, hauran de decidir si finalment formen part de la convocatòria per ser a la gira dels Estats Units, on es jugaran partits contra el Tottenham, el Roma i el Milan, o si es queden a la Ciutat Esportiva esperant els seus companys. Un cas semblant al de Messi, eliminat el dia 30 de juny. Els internacionals amb Espanya van caure el dia 1 de juliol, motiu pel qual podrien tornar a la feina l’1 d’agost, just el dia en què el Barça juga contra el Roma. Si els jugadors no ho demanen, en principi es quedarien a Barcelona, tot i que si algú prefereix tornar abans de les vacances sí que participarà en una gira en què no hi haurà segur Luis Suárez, Rakitic, Umtiti i Dembélé, Coutinho, Paulinho, Yerry Mina i Vermaelen.

Segona equipació groga

Ahir el Barça va fer públic el nou disseny de la segona equipació del club de cara a la temporada vinent. La nova segona equipació és de color groc i, segons el Barça, és “un homenatge a la samarreta lluïda durant el curs 2005-06, en què el Barça va guanyar el doblet, inclosa la segona Lliga de Campions de la seva història”. La samarreta ja es pot adquirir a les botigues oficials del club i a la pàgina web.