El president del Tolosa, molt crític amb el Barça pel fitxatge de Todibo

El president del Tolosa, Olivier Sadran, s'ha mostrat molt crític amb el Barça per haver anunciat el fitxatge a finals de temporada del jugador de 19 anys Jean-Clair Todibo, i ha considerat que l'entitat catalana ha actuat amb arrogància i no ha estat a l'altura d'un gran club. "El jugador ha estat mal assessorat [...] i el Barça tampoc ha estat a l'altura", ha indicat Sadran en una entrevista que aquest dimecres publica el diari ' L'Équipe'.

El president del Tolosa ha reconegut que es va assabentar per la premsa de l'acord de Todibo amb el Barça al terme del seu compromís amb el club a finals de la temporada actual. Per a Sadran, el jove defensor ha comès un error, en comprometre's amb un club de tanta entitat malgrat que amb prou feines compta amb experiència en el primer nivell. Però també va atacar el Barça, a qui ha acusat d'actuar "amb arrogància" al pressuposar el que succeirà d'aquí sis mesos. "Venint d'un gran club no és gaire gloriós, encara que jurídicament tenien dret a fer-ho", ha indicat.

Sadran ha reconegut que el Tolosa també hauria pogut proposar abans un contracte professional, però que no ho han fet perquè pensaven que el futbolista necessitava més experiència. "És un jugador que té molta qualitat però que gairebé no té experiència", ha indicat el dirigent, que ha expressat els seus dubtes sobre el fet que el seu fitxatge pel Barça sigui la millor opció per al defensor.