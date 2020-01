Ernesto Valverde no tindrà un bon record dels dos dies passats a l’Aràbia Saudita. Si el dia de la prèvia el conductor que el portava a l’estadi per fer la roda de premsa prèvia es va perdre, el dia del partit contra l’Atlètic va ser rebut amb una xiulada sonora quan el seu nom va anunciar-se per la megafonia de l’estadi. Durant el partit, cada cop que es veia la imatge del tècnic als videomarcadors, els xiulets es repetien. Un grup d’aficionats saudites van arribar a portar una pancarta amb el lema “Valverde out” ja abans de començar un partit que va acabar malament, amb una derrota que fa mal. “Semblava que ho teníem controlat, però alguns errors ens han matat”, va explicar el tècnic després d’un partit que el deixa molt tocat, ja que de mica en mica perd suport dins de la junta directiva. El tècnic, però, no va voler donar gaire importància al seu futur, i va dir: “Els entrenadors sabem que ens movem pels resultats i sense resultats, hi ha inestabilitat. Jo em dedicaré a fer la meva feina, no pots fer res si la gent parla”.

Sobre el partit, Valverde va explicar: “Hem dominat el primer temps, els hem tancat i hem creat ocasions. Ens ha costat al començament, però una jugada aïllada ho ha canviat tot. Després ens hem refet del seu gol. El gol de Messi ha fet justícia i hem tornat a dominar, amb recuperacions després de pèrdua i jugant al seu camp. Dominàvem, però hem pagat molt cares les pèrdues de pilota a partir del segon gol anul·lat”. De fet, el tècnic va voler deixar clar que creia que el gol de l’empat madrileny havia estat clau. “Ha arribat en un moment en què no hem sabut aturar el joc. Han posat jugadors ràpids a dalt, teníem superioritat al mig del camp, però ens han sorprès. Els seus gols han arribat quan teníem controlat el partit”.

Messi demana unitat

Els jugadors del Barça van quedar-se dins dels vestidors de l’estadi durant més de 45 minuts sense parlar. I un cop van sortir, qui va donar la cara va ser el capità, Messi, que quan se li va preguntar per si confiava en Valverde, va respondre dient que sí. “Nosaltres seguim treballant per millorar. Hem de recuperar el joc, venim d’uns partits dolents, però anem líders”, va afirmar. L’argentí va afegir: “És normal que quan hi ha derrotes i l’equip no juga com vol, la gent parli. Hem d’unir-nos i tirar endavant”.

Abans havia parlat Antoine Griezmann, que va dir: “Ells han tingut més cames al final del partit. A nosaltres ens ha costat. Cal tornar a veure el partit, però hem de millorar i treballar. Al final hi ha errors que et fan perdre un partit, una Lliga, una Champions, un títol... A treballar i ja està”. El Barça torna avui a casa i tindrà festa fins dilluns.